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影／罷免吳沛憶今早一階送件 預計本周將再送件吳思瑤

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導

本周不少罷免團體陸續送件，罷免立委吳思瑤吳沛憶團體「蟾蜍剋星」今早也赴中選會送件罷免吳沛憶第一階段提議書，當中超過門檻共2678份。團隊分享，不少在地民眾都支持罷免，也有民眾直呼不認識吳沛憶，接下來在本周內還會再送出罷免吳思瑤的第一階段提議書。

大罷潮持續，其中北市「雙吳」成焦點，近期有罷免藍委團體質疑藝人大S死訊被用來掩蓋大罷免新聞，吳沛憶昨才在臉書指出「任何立場都不該超越人性」 ，呼籲停止評論大S；不過今上午就有罷免團體「蟾蜍剋星」至中選會送件罷免吳沛憶提案。

「蟾蜍剋星」其中一位召集人劉思吟表示， 今天早上8時30分中選會一上班，他們就送出2678份提議書，其實在這連署擺攤過程中，大家都滿支持他們罷免吳沛憶，民眾都直呼沒看到吳在選區「走跳」，還有民眾甚至詢問「吳沛憶是誰？」經解釋才知是立委。她說，今天團隊都到現場，大家希望連署完、造冊完就分梯次馬上送，那就先送吳沛憶的，吳思瑤的則還在造冊中，以先做好的先送為準。

傳台北市議員鍾小平組另一罷免吳沛憶團體，並要在今早9時送件。劉思吟回應「沒有聽說過」，今送件過程中沒有看到其他團體一同送件或其他相關人士。

召集人賴苡任也說，今天就是要送吳沛憶，就不會去談吳思瑤，目前團隊人手不足，原本是要將吳沛憶、吳思瑤的連署書一起送件，後來規畫本周其他天再送。至於有關未來是否會與其他罷免民進黨立委罷免團體合作串連？團隊也說，會待穩定至第二階段情況再思考。

另外，針對民眾黨代理主席黃國昌所指不適任的民進黨立委還包含許智傑、鍾佳濱，罷免團體未來是否跟民眾黨合作？滿志剛表示，吳沛憶罷免行動他們會跟各方勢力一起合作，努力達成目標，至於其他綠委，還是先把他們「雙吳」顧好，再來思考會不會做其他更多的事情。

罷免吳沛憶、吳思瑤的「蟾蜍剋星 罷免雙吳」召集人有滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安、丁瑀等人，今早統一穿橘色衣服團進團出，一行人受訪完後也一同離場。

罷免立委吳思瑤、吳沛憶團體「蟾蜍剋星」一行人今上午到中選會遞交罷免吳沛憶第一階段連署書，並於送件後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
罷免立委吳思瑤、吳沛憶團體「蟾蜍剋星」一行人今上午到中選會遞交罷免吳沛憶第一階段連署書，並於送件後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
罷免立委吳思瑤、吳沛憶團體「蟾蜍剋星」一行人今上午到中選會遞交罷免吳沛憶第一階段連署書，並於送件後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
罷免立委吳思瑤、吳沛憶團體「蟾蜍剋星」一行人今上午到中選會遞交罷免吳沛憶第一階段連署書，並於送件後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

中選會 吳思瑤 吳沛憶 民進黨 罷免

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