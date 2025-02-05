罷免吳思瑤、吳沛憶 最遲下周送提議書

「大罷免」號角吹響，不僅國民黨立委面臨罷免危機，民進黨立委也捲入這場風暴。據罷免雙北民進黨立委團體初估，罷免立委吳思瑤、張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘等人連署，已跨過一階段門檻，罷免立委吳沛憶也接近門檻，其中，罷免「北市雙吳（吳思瑤、吳沛憶）」的提議書最遲下周送交中選會。

罷免吳思瑤召集人賴苡任表示，從二月一日開始收件後，民眾反應非常熱絡，原本評估春節期間人不多，但「人真的超多」，短短兩天就突破第一階段門檻，初估三千份左右，接下來會持續擺攤，回收先前已發出去的連署書，確保第一階段過關無虞。

罷免吳沛憶部分，「蟾蜍剋星」發起人滿志剛表示，對第一階段達標非常樂觀，現場民眾絡繹不絕，會持續擺攤收件，並為第二階段做準備。

新北市部分，罷免張宏陸發起人吳禹辰表示，目前蒐集到的提議書已達二二○○份，已超過門檻的二一六三份，且持續增加中；接下來除再辦兩場連署外，也正在盤點比較齊全的提議書，力拚這一兩周送件。

罷免蘇巧慧和吳琪銘的團體「新北大掃除」發言人王昱人表示，第一階段連署書還在整理，尚須一些時間，可確定數量都已超過門檻，持續趕工中，力拚最晚這周送出。