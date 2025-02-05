反惡罷！ 「保藍行動」準備熱戰

大罷免潮來勢洶洶，被點名罷免的藍營立委利用春節期間加緊回防選區，黨中央則結合藍營執政縣市首長執行「保藍行動」，打政績團體戰抵抗惡罷。國民黨主席朱立倫昨天表示，國民黨一定會團結一致，從中央到地方，全體支持黨籍立委。

朱立倫昨連跑北北基三個地方黨部主持新春團拜。他批民進黨當家鬧事爭政治權益，新春開工就搞惡罷，不問是非公理，十五執政縣市長和黨員須團結對外，必要時以戰止戰反擊。

國民黨中央評估，全國大罷免將導致投票率提高，每一席區域立委各自擅長空戰、陸戰，但一定要做好熱戰準備，除繼續勤跑基層，強化組織量能，也要站出來說服選民，「惡罷團體」理由有多荒謬不具正當性；台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等，將與每一區域立委聯合作戰。

朱立倫指出，「要和不要鬥」是人民共同的期盼，但在賴清德總統的字典裡似乎只有「鬥」字，一定要鬥垮在野黨、他的對手，才肯罷休；民進黨團總召柯建銘很誠實，去年一月選完後，就決定今年二月要開始大罷免，一選輸了就想要重選，台灣將永無寧日。

朱立倫說，這一年大家感受非常深刻，民進黨的民主就是「多數服從少數」，透過覆議、釋憲、暫時處分等各種方式，如果這樣能成功，台灣民主就翻轉了，以後改寫「民進黨做主」就是台灣「民主」。

他提及，基隆去年才發動罷免國民黨籍市長謝國樑，今年再發動罷免同黨籍立委林沛祥，非常遺憾；民進黨一而再、再而三，沒完沒了，到底是要害基隆，還是要台灣的民主？

另外，藝人「大Ｓ」徐熙媛猝逝訊息在全國大罷免記者會過程中發布，罷團質疑是藍白利用來「壓新聞」。朱立倫嘆民進黨論述荒謬，思維盡是政治，看不到基本善念，社會不是只有對立，應該多些人性。