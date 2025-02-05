聽新聞
0:00 / 0:00

反惡罷！ 「保藍行動」準備熱戰

聯合報／ 記者鄭媁王慧瑛邱瑞杰／連線報導
團拜打氣 國民黨主席朱立倫（右）昨天上午出席新北黨部新春團拜時，與被視為罷免指標的新北市立委葉元之（左）握手打氣。記者侯永全／攝影
團拜打氣 國民黨主席朱立倫（右）昨天上午出席新北黨部新春團拜時，與被視為罷免指標的新北市立委葉元之（左）握手打氣。記者侯永全／攝影

罷免潮來勢洶洶，被點名罷免的藍營立委利用春節期間加緊回防選區，黨中央則結合藍營執政縣市首長執行「保藍行動」，打政績團體戰抵抗惡罷。國民黨主席朱立倫昨天表示，國民黨一定會團結一致，從中央到地方，全體支持黨籍立委。

朱立倫昨連跑北北基三個地方黨部主持新春團拜。他批民進黨當家鬧事爭政治權益，新春開工就搞惡罷，不問是非公理，十五執政縣市長和黨員須團結對外，必要時以戰止戰反擊。

國民黨中央評估，全國大罷免將導致投票率提高，每一席區域立委各自擅長空戰、陸戰，但一定要做好熱戰準備，除繼續勤跑基層，強化組織量能，也要站出來說服選民，「惡罷團體」理由有多荒謬不具正當性；台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等，將與每一區域立委聯合作戰。

朱立倫指出，「要和不要鬥」是人民共同的期盼，但在賴清德總統的字典裡似乎只有「鬥」字，一定要鬥垮在野黨、他的對手，才肯罷休；民進黨團總召柯建銘很誠實，去年一月選完後，就決定今年二月要開始大罷免，一選輸了就想要重選，台灣將永無寧日。

朱立倫說，這一年大家感受非常深刻，民進黨的民主就是「多數服從少數」，透過覆議、釋憲、暫時處分等各種方式，如果這樣能成功，台灣民主就翻轉了，以後改寫「民進黨做主」就是台灣「民主」。

他提及，基隆去年才發動罷免國民黨籍市長謝國樑，今年再發動罷免同黨籍立委林沛祥，非常遺憾；民進黨一而再、再而三，沒完沒了，到底是要害基隆，還是要台灣的民主？

另外，藝人「大Ｓ」徐熙媛猝逝訊息在全國大罷免記者會過程中發布，罷團質疑是藍白利用來「壓新聞」。朱立倫嘆民進黨論述荒謬，思維盡是政治，看不到基本善念，社會不是只有對立，應該多些人性。

國民黨 民進黨 罷免 藍白

延伸閱讀

基隆又掀罷免潮 朱立倫批民進黨惡質：當家鬧事沒完沒了

罷團扯「藍白操作大S死訊」朱立倫：多點人性少點政治

朱立倫火力全開批綠 酸民進黨定義新政治要多數服從少數

影／藍白利用大S死訊蓋過大罷免新聞？朱立倫批綠缺乏人性

相關新聞

白營擬反制大罷免 籲賴總統今表態

針對多個民間團體發動罷免國民黨區域立委，民眾黨代理主席黃國昌昨天再度呼籲賴清德總統懸崖勒馬，並要求在今天民進黨中常會展現...

響應罷免綠委吳思瑤 藍議員號召有責罷免「造謠立委」

全台罷免行動持續，藍營鎖定罷免民進黨立委吳思瑤，號召民眾連署。國民黨北市議員林杏兒晚間發聲，今日她與團隊正式響應，開放北...

反惡罷！ 「保藍行動」準備熱戰

大罷免潮來勢洶洶，被點名罷免的藍營立委利用春節期間加緊回防選區，黨中央則結合藍營執政縣市首長執行「保藍行動」，打政績團體...

放任柯建銘鼓吹大罷免…賴主席忘了蔡主席叮嚀？

周一新春開工日，就有民團向中選會遞送罷免十九位國民黨立委提議書。諷刺的是，賴清德總統剛說過希望新年和諧。對照民進黨前主席...

罷免吳思瑤、吳沛憶 最遲下周送提議書

「大罷免」號角吹響，不僅國民黨立委面臨罷免危機，民進黨立委也捲入這場風暴。據罷免雙北民進黨立委團體初估，罷免立委吳思瑤、...

基隆發動罷免立委林沛祥 民進黨3議員今收百件連署

選區相鄰的基隆市立委林沛祥、新北市七星區立委廖先翔，各自面臨被發動罷免連署，基隆市有3名民進黨市議員表態協助收取連署書，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。