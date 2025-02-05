放任柯建銘鼓吹大罷免…賴主席忘了蔡主席叮嚀？

周一新春開工日，就有民團向中選會遞送罷免十九位國民黨立委提議書。諷刺的是，賴清德總統剛說過希望新年和諧。對照民進黨前主席蔡英文曾在前立委陳柏惟遭提罷免時稱「台灣民主深化不是惡意報復」，賴清德若非刻意放任民進黨立院黨團總召柯建銘搞大罷免，就該以黨主席身分出面遏止，否則擺明就是兩手策略。

去年大選結果揭曉後，即確定這屆立法院「朝小野大」的結構，將會成為賴清德執政上的掣肘。但民進黨政府既不肯向在野示好，也不肯示弱，卻試圖透過罷免，想要改變朝野席次。早在立委任期還未滿一年，不少所謂「民團」即蠢蠢欲動、偷跑連署，且屢屢營造罷免藍營立委聲浪。

雖然相關團體在政治立場上被視為與民進黨有密切連結，民進黨中央卻一派清高，秘書長林右昌還稱賴總統上任未滿一年就全面對抗，「接下來的執政怎麼辦？」賴也聲稱尊重公民團體自發行動。但民進黨「大黨鞭」柯建銘天天鼓吹大罷免，連春節假期都不停歇，賴總統難道視而不見？且柯與罷免團體間一唱一和，豈是賴一句「尊重」就能切割？

昨天，民進黨不分區立委沈伯洋更露骨表示，公民團體需要更多資源，他呼籲民進黨中央適當時間動起來，幫忙論述、舉辦講座，別讓公民團體孤軍奮戰。這番說法，等於「完全露餡」，民進黨想再撇清與罷團關係，無異「此地無銀三百兩」。

民進黨別忘了，蔡英文二○二一年聲援遭罷免的陳柏惟，曾在民進黨中常會指出，「台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復」。多次標榜「蔡規賴隨」的賴總統，豈可只剩惡意報復，未見理性溝通？

如今，民進黨整黨跟著「大罷免」起鬨，對在野立委無差別地提罷免，到底是忘了蔡英文的叮嚀，還是獲得賴清德的默許？人民正等著「賴主席」說清楚。