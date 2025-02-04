響應罷免綠委吳思瑤 藍議員號召有責罷免「造謠立委」
全台罷免行動持續，藍營鎖定罷免民進黨立委吳思瑤，號召民眾連署。國民黨北市議員林杏兒晚間發聲，今日她與團隊正式響應，開放北投服務處讓民眾前來連署，呼籲鄉親「罷免不適任的吳思瑤，你我有責，每張連署都不能少。」
林杏兒表示，吳思瑤在地方早已引起鄉親不滿，尤其審議今年度中央政府總預算案期間帶頭造謠，被戲稱「吳造謠」。
林杏兒說，農曆年前在菜市場、選區走訪掃街時，不少民眾抱怨吳思瑤除了在國會「搞政治」、攻擊在野黨，幾乎沒有放任何心力關心地方，請她務必出來帶領罷免。她今日和團隊正式全面響應，開放北投服務處讓有意罷免吳思瑤的民眾參與連署，實為回應民意，還給地方鄉親一個真正優質又關心地方的立法委員。
她說，民主就是人民當家做主，不是民進黨做主。民主是數人頭，不是比拳頭，政治學基本ABC就是「少數服從多數，並尊重少數」。然而吳思瑤身為立法院民進黨團幹部，與民進黨黨團柯建銘總召一搭一唱，共同踐踏民主，用不實謠言詆毀在野黨，公開說出「民主就是比拳頭」，將其暴力與不尊重民主的本性暴露無遺。
林杏兒指出，地方鄉親對吳思瑤早就抱怨連連，在柯建銘拋出所謂的大罷免之前，地方鄉親對吳花心力搞政治、不放心思在選區服務，不僅看不下去，還很懷念國民黨籍立委為鄉親服務的時候。吳的經營和問政令鄉親「無感」，進而因吳思瑤的言行「反感」，最後想要「趕吳」，將不適任的立委吳思瑤趕出選區。
她強調，早在今日正式投入罷免前，她及團隊便已非常關注地方鄉親對吳思瑤的怨聲載道，並收集鄉親們的心聲，鄉親們更希望她能出來引領罷免，衝刺罷免連署，讓吳思瑤能夠好好為民進黨搞政治，別再荼毒士林、北投。
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