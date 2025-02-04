快訊

新發現！精舍虐殺案現場驚見交通部退休官員 女信徒30萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆發動罷免立委林沛祥 民進黨3議員今收百件連署

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市3名民進黨市議員協助收取罷免立委林沛祥連署書，林表示，尊重公民權利，所有民意代表都可能接受民意檢視。圖／林沛祥服務處提供
基隆市3名民進黨市議員協助收取罷免立委林沛祥連署書，林表示，尊重公民權利，所有民意代表都可能接受民意檢視。圖／林沛祥服務處提供

選區相鄰的基隆市立委林沛祥、新北市七星區立委廖先翔，各自面臨被發動罷免連署，基隆市有3名民進黨市議員表態協助收取連署書，今天收到約百件；發動罷免廖先翔陣營表示，第1階段連署書已達標，近期向中選會送件，並持續收件為第2階段備戰。

基隆市議員鄭文婷、施偉政和張之豪的服務處，協助提供罷免立委林沛祥連署書及收件，合計收到約百件，未見其他選區罷免案熱潮，研判與去年基隆市長謝國樑罷免案十月間投票有關。

鄭文婷表示，這次「絕沛」公民運動並不是倉促形成，在這一波的公民運動中，大家看到了藍白兩黨立委在國會的表現，如果大家非常滿意，怎麼會有罷免行動？所以還是要回歸林沛祥的所做所為。

施偉政說，雖然民眾送交連署書的件事不多，但有部分「生面孔」，代表確實些非常見的綠營支持者，不滿藍、白作為，或是對林沛祥的表現有意見。許多市民也對立法院亂象感到憂心，尤其涉及台灣安全，因此在新的一年，應該要集體展現意志。今天收件雖然不多，但有人要求協助影印空白連署書表格，後續會有更多人參連。

林沛祥表示，身為民意代表坦然接受人民的監督與檢驗，他尊重公民行使罷免權的權利，所有的民意代表都可能接受這樣民意檢視。他的態度始終如一，要做的事不會變，未來將繼續專注為市民爭取更多中央資源與建設經費，用行動證明自己的價值。他也會繼續站在第一線，傾聽市民需求，推動交通建設、改善民生問題，讓基隆成為更宜居、更幸福的城市。

發動罷免廖先翔陣營指出，未在2月3日送件，讓支持者焦慮，但請放心，第1階段門檻已達標，目前在造冊，會趕在第2波期限內送件，確保適用舊制選罷法。廖先翔擔任立委一年，漠視地方民眾期望，最近刪除白匏湖社宅預算，引爆鄉親怒火。

廖先翔回應白匏湖開發案指出，政府因社會住宅戶數難以達標，打算在白匏湖蓋社宅，但蓋好後會如國際組織描述，成為被標籤化的孤立地點。他擔任市議員時支持「崇德好室」建案，上任立委也積極評估地點，像閒置的樟樹灣文高用地、保長坑營區都合適蓋社宅。白匏湖原開發計畫的運動設施、社福設施都可以保留，但不適合興建社宅。

廖先翔 林沛祥 罷免 連署書

延伸閱讀

基隆又掀罷免潮 朱立倫批民進黨惡質：當家鬧事沒完沒了

立委廖先翔被控違反選罷法 不起訴確定

基隆去年罷市長今年罷免立委 謝國樑：市民不堪其擾

新國會朝野攻防不斷 林沛祥吃藥苦撐到休會才動刀

相關新聞

「已經沒有選擇」沈伯洋籲適時協助大罷免 民進黨這樣說

公民團體推動罷免藍委，民進黨立委沈伯洋今天表示，第二階段連署會在3月，之後會有最多100天的「冷卻期」，公民團體會需要更...

18藍委一階連署書送中選會 藍營怕大罷免？黃健庭：不會懼戰

針對罷免團體將18位藍委第一階段罷免連署書送到中選會，國民黨祕書長黃健庭4日接受專訪時強調，個別立委當然會對被提議罷免感到心煩，但國民黨不會畏戰。他批評說...

基隆發動罷免立委林沛祥 民進黨3議員今收百件連署

選區相鄰的基隆市立委林沛祥、新北市七星區立委廖先翔，各自面臨被發動罷免連署，基隆市有3名民進黨市議員表態協助收取連署書，...

台商春酒喊反罷免嗆賴「當家不鬧事」 知情人士提質疑：生意人很精明

廈門台協副會長葉永松在台商春酒聯誼喊出「當家不鬧事」，直言反罷免。知情人士質疑，為什麼又是廈門，廈門台協曾被點名涉配合中...

「大罷免」彰化罷團找上前明道大學校長領銜 有信心達標

執政黨立法院黨團推動「大罷免」獲許多公民團體響應，在彰化縣也發起「罷免缺衣不可」，找前明道大學校長陳世雄擔任罷團領銜人；...

「大家已經衝了」沈伯洋籲黨中央適時協助大罷免 民進黨回應

公民團體推動罷免藍委，民進黨不分區立委沈伯洋今天說，第二階段連署會在3月，之後會有最多100天的「冷卻期」，公民團體會需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。