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「大罷免」彰化罷團找上前明道大學校長領銜 有信心達標
執政黨立法院黨團推動「大罷免」獲許多公民團體響應，在彰化縣也發起「罷免缺衣不可」，找前明道大學校長陳世雄擔任罷團領銜人；陳世雄今表示，他雖與彰化縣國民黨唯一立委謝衣鳯及家族熟悉，但基於大是大非仍連署罷免。
「罷免缺衣不可罷免團」領銜人陳世雄說，以前在學校常對學生說，對社會不公不義之事，不敢表態而保持沈默就是共犯，每一次歷史潮流事件例如野百合、太陽花，年輕人參與都提升了台灣韌性，參與連署大罷免的團體和年輕人找他，他願意協助。
陳世雄表示，在野黨與中共隔岸唱和，他與傅崐萁夫婦熟識，傅崐萁與中共往來，他即使認識傅崐萁也必須站出來罷免不稱職立委，罷免幫共匪做事的立委，他與謝衣鳯及家族認識，也與謝衣鳯的母親前立委謝汝芬是多年朋友，基於大罷免追求的大是大非，他選擇連署罷免。
陳世雄又說，地方連署地點設置頻頻遭拒，社群也被惡意檢舉導致停權，簡直就是全面封殺不給露出空間，彰化罷免團體臨時成軍且已上軌道，接下來一周都會衝刺連署，力求在惡法（新修選罷法）通過前的下周送件。
藍營地方人士指出，只為了掌握立法院多數席次，護航執政黨編列的預算統統過關就來罷免在野立委，罷免真實理由未免太瞎，地方民眾不是很認同無差別、無正當性且浪費公帑搞罷免，彰化罷免氣氛才因此低迷。
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