18藍委一階連署書送中選會 藍營怕大罷免？黃健庭：不會懼戰

【台灣醒報記者章文、呂翔禾台北報導】針對罷免團體將18位藍委第一階段罷免連署書送到中選會，國民黨祕書長黃健庭4日接受專訪時強調，個別立委當然會對被提議罷免感到心煩，但國民黨不會畏戰。他批評說，民進黨雖聲稱尊重罷免藍委的民團，但很多背後都還是民進黨側翼，其實更多民意不希望大罷免，國民黨面對此一步公平的情勢不求戰，但也不畏戰。

多個罷免團體3日前往中選會，將18位國民黨區域立委的第一階段罷免連署書送交中選會，中選會將於28日審查，確定第一階段是否成立。對此，國民黨主席朱立倫在新春團拜時表示，民進黨希望用惡罷來改變現狀。國民黨希望和，不要鬥，但也不畏戰，必要時會以戰止戰，這就是國民黨的決心。

綠委也擔心被罷

國民黨祕書長黃健庭受訪時進一步解釋說，被針對罷免的立委，「說對罷免無所謂、不在意是不可能的」，但也並非畏懼、而是心煩，畢竟未來可能還會有進一步的攻防。但他也說，不只是國民黨立委煩惱，民進黨可能被罷免的綠委吳思瑤、吳沛憶也是。

「不希望民進黨推動沒有正當性的大罷免！」黃健庭說，但這並非怯戰，畢竟民進黨從去年就有計畫推動大罷免，但過程中進行仇恨動員，且製造社會動亂，「其實更多民意不希望大罷免」，黃健庭強調，國民黨目前有54席，其實差3席就可單獨過半，此次大罷免不見得對民進黨有利，「綠營也有幾席可能會被罷掉，」他說。

民團背後綠營操刀

被問到民進黨發動大罷免既已箭在弦上，國民黨還不動員嗎？黃健庭說，若罷免連第二階段也通過，就是全面開戰，且由於行政院對新的《選罷法》提出覆議，認為目前應該適用不需要身分證影本的舊法，但即使鴻海創辦人郭台銘選總統、需要身分證影本連署時，都遭中選會發現有5千多位死人，更不用說不需影本的造假可能性會更高。

「民進黨號稱尊重民團，但它們背後其實還是民進黨！」黃健庭批評說，許多議員都有協助連署，各自扮演黑白臉，很多民團也是側翼，甚至拿錢給公關公司，包括領銜人、罷免連署站都很有規模，民進黨就有這些錢來搞罷免，其實黨內很多立委心裡也不希望這樣做，但高層要全面開戰，也沒有選擇餘地。

也有鎖定罷綠委名單

黃健庭指出，黨主席朱立倫呼籲民進黨懸崖勒馬，是因為川普就任的2.0任期充滿許多不定數，政府該認真面對，但此時卻完全聚焦在大罷免上。他坦言，國民黨本來就比較被動因應，但也不會束手就擒。

「我們也鎖定了10幾個民進黨立委！」黃健庭如此表示，但被問到當初光是因應基隆市長謝國樑一地的罷免案，國民黨全黨就已經疲於奔命，若大罷免遍地烽火，局勢恐更加艱難，黃健庭無奈歎說確實如此，但就是要團結應戰，不會讓個別立委落單。

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