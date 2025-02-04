「大家已經衝了」沈伯洋籲黨中央適時協助大罷免 民進黨回應

公民團體推動罷免藍委，民進黨不分區立委沈伯洋今天說，第二階段連署會在3月，之後會有最多100天的「冷卻期」，公民團體會需要更多資源，他呼籲民進黨中央適當時間「動起來」，幫忙論述、舉辦講座，別讓公民團體孤軍奮戰。

民進黨表示，人民是國家的主人，罷免是公民權利，民進黨尊重公民行使直接民權，黨部也持續與黨團合作，透過直播、記者會等方式將藍白惡刪預算犧牲民生等作為讓更多民眾清楚知道。

罷免國民黨立委的公民團體昨天到中選會遞交第一階段的提議書，中央選舉委員會已收到20案罷免案送件。不過，民進黨中央始終對大罷免未下達動員令，引發民進黨內不同調等質疑。

沈伯洋下午受訪時說明支持罷免的理由，他說，為了突破憲政僵局，他主張解散國會；解散國會是正途，但鑰匙不在民進黨手中，罷免是小規模的解散國會。

沈伯洋說，罷免由公民發起，這是人民權利，黨中央在這點很堅持，這也是對的，但這樣態度在初期可行，現在已沒有選擇，「大家已經衝了」，大罷免擋不住，現在只有「什麼時候幫忙」的問題，不能讓公民團體孤軍奮戰。

媒體詢問，是否覺得罷免連署第二階段後，黨中央要介入。沈伯洋認為，府院不適合有動作，因為總統是全民總統，不能帶頭喊罷免、不能做政治動作。

至於立法院，沈伯洋說，民進黨不分區立委蠻有共識，大家都想幫忙，區域立委則要看個人，畢竟一個選區立委要罷免另一個選區立委，有點尷尬；最適合動的是中央黨部。

沈伯洋向黨中央喊話，希望黨部應適時支援，幫忙論述、舉辦講座等，並由「秘書長承擔」，畢竟幫不幫忙都會被說成藍綠對決。