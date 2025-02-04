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【重磅快評】老柯感覺對味 卓榮泰成了歷來最穩閣揆？

聯合報／ 主筆室
近來傳出總統賴清德打算換掉閣揆卓榮泰（左），民進黨立院黨團總召柯建銘（右）受訪表示，卓是「中華民國有史以來最穩定的行政院長」。聯合報系資料照
近來傳出總統賴清德打算換掉閣揆卓榮泰（左），民進黨立院黨團總召柯建銘（右）受訪表示，卓是「中華民國有史以來最穩定的行政院長」。聯合報系資料照

新春期間綠營強推大罷免，朝野對立升溫。詭異的是，政壇卻傳出總統賴清德打算換掉閣揆卓榮泰，加上綠委一再倡議倒閣，一時氣氛詭譎；民進黨立院黨團總召柯建銘為卓發聲，稱卓是「中華民國有史以來最穩定的行政院長」，護卓意濃。但老柯卻忘了，去年國會改革法案通過，他曾疾呼倒閣，那時怎沒想到卓是最穩定的閣揆？

本屆立委任滿一年，民進黨馬上啟動大罷免，「民團」昨天趕工送件，向中選會遞出19件罷免藍委的提議書，另有一件是新竹市長高虹安罷免案；柯建銘則同步公布立院新會期的人事布局，並喊出「大罷免、大成功」，預告9月1日前一定要罷免國民黨41位區域立委。

民進黨的盤算，路人皆知，就是要透過大罷免及補選取得國會多數，但第一階段連署並無多大意義，老柯喊得大聲也是壯膽而已；倒是有熟諳綠營生態的媒體人透露，面對朝野局勢，賴清德打算調整內閣，換掉卓揆，且已有接棒人選，時程已「差不多」了。在大罷免點火之際，此說一出，不無探風向之意。

賴政府上台後，「罷免」、「倒閣」兩個關鍵字都高度聯結柯建銘，對於換閣揆的話題， 老柯的說法就很值得推敲。老柯受訪時斷言「絕對不可能改組，不可能換下卓院長」，以目前制度，卓會是「最穩定」的行政院長，國民黨認為卓做不好又怕解散國會而不敢倒閣，民進黨不會傻呼呼順著國民黨的「白癡期待」。

針對近期倡議大罷免，遭疑與賴清德不同調，老柯說自己與賴清德以前就是同事，一起對抗國民黨，因此他與賴清德的信任度很足，兩人永遠都是白臉，「我們有最大的默契，對彼此也都相當清楚」。

坦白說，柯建銘說他和賴清德有高度信任，過去卻鮮少提及他和卓榮泰的關係，這次極度推崇卓榮泰是歷來最穩定的閣揆，確屬罕見。如果不健忘的話，去年藍白聯手通過國會改革法案，行政院提覆議，老柯就嗆在野黨提倒閣，卓揆稱不稱職，他根本不在乎。

不過，卓榮泰何時成了老柯眼中歷來最穩定的閣揆？卓揆上任時，自許是最會溝通、最溫暖的內閣，但後來的表現卻是不休止的對抗、覆議與聲請釋憲，甚至配合老柯拖延選罷法公告，為民團爭取更多的罷免連署時間，看在老柯的眼裡，豈不窩心？

這也難怪坊間傳出換閣揆的聲音，老柯趕快為卓揆美言，穩住閣揆的位子，否則再來的新閣揆未必如此配合，老柯還能如此呼風喚雨嗎？這也可以解釋，老柯去年首次提出倒閣之說後，雖有綠委陸續再提倒閣議題，老柯卻未附和的原因。

去年底有藍委喊出罷免民進黨區域立委進行反制，民進黨團副書記長蔡易餘馬上反嗆「提出倒閣就好，倒閣成功了，綠委都願意奉陪重選」；去年底立院通過選罷法等三法案，綠委許智傑也建議藍白倒閣再解散國會，讓人民重新選擇。

最近一次是綠委楊曜跟進倒閣說法，他認為新春開工朝野互嗆罷免，短痛是藍綠聯手倒閣，長痛是各自啟動浪費社會成本且曠日廢時的罷免，「長痛不如短痛，不是嗎？很奇怪好像只有卓榮泰院長和我選擇短痛」。

老柯對三綠委的說法都未回應，顯然他是選擇長痛，最直接的原因就是卓榮泰和以前不一樣了；卓揆以前說最會溝通、最溫暖，顯然非老柯所愛，所以倒閣無妨；但卓揆已化身戰狠、鬥雞，老柯感覺對味，卓也就成了歷來最穩的閣揆。 

老柯對卓揆讚譽有加，也不忘強調他和賴清德長年戰友的關係，意在破解賴柯不和的傳聞，春節期間陪賴進香，說是要讓賴見證總召故鄉的罷免行動進展，但「總召故鄉」何時變得如此重要？老柯玩弄權謀，很有技巧抬升自己身價，再把卓揆綁成命運共同體，穩卓也穩住自己，倒閣已無必要，又何必再提？

卓榮泰 柯建銘 民進黨 罷免 行政院 賴清德

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