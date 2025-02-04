大S猝逝罷團扯藍白 趙少康：人一綠 心中只剩仇恨？

藝人大S徐熙媛猝逝消息正好在全國大罷免記者會中發布，罷團質疑藍白利用此事「壓新聞」。中廣前董事長趙少康今天表示，難道只要人一綠，心中就只剩下仇恨，連一點人性都不見了？為了政治目的可以冷血至此？真是台灣的悲哀。

趙少康指出，大S的死訊昨天獲得證實，實在讓人震驚，久久不敢置信。除了對她的過世感到可惜，更感嘆人生無常，黃泉路上無老少，每個人都要各自珍重，還要對身邊的人更加珍惜，不要留下遺憾。實在沒想到，這樣令人感傷的事，也能被綠營側翼做政治聯想，扯上抗中保台？

趙少康說，民進黨支持者各種缺德的評論跟詛咒出籠，什麼「台灣少了一個堂堂正正的中國人」、「願她投胎到中國」、「轉移全台大罷免的目光」、「現世報」、「日本醫院可能跟中共串通阻擋罷免」等。難道只要人一綠，心中就只剩下仇恨，連一點人性都不見了？為了政治目的可以冷血至此？

趙少康說，大S在演藝界的成就不容抹滅，她長期低調做慈善，也被門諾披露在新冠肺炎疫情爆發時，發起捐助偏鄉救護車行動，被命名為「大小S號」醫療專車，到現在還奔馳在花蓮各角落；也曾長期用經紀人名義捐款，用在防止動物虐待，是心地柔軟善良的藝人。他批評，綠營支持者只抗中無法保台，只用嘴也不能愛台灣。