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【即時短評】大罷免 民進黨忘了蔡英文民主深化的指示？

聯合報／ 本報記者李成蔭
民進黨立院黨團總召柯建銘表示，大罷免、大成功的時機成熟，他要發布民進黨黨團首次的「超甲級甲動」，全體黨團成員一定要落實，這是請求也是命令。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘表示，大罷免、大成功的時機成熟，他要發布民進黨黨團首次的「超甲級甲動」，全體黨團成員一定要落實，這是請求也是命令。圖／聯合報系資料照

昨新春開工第一天，就有眾多民團集結中選會遞送罷免19位國民黨立委提議書，雖口口聲聲強調是民自主，但民進黨團立法院黨團總召柯建銘拿捍衛台灣民主自由當訴求，天天大力鼓吹，綠委也陸續響應，滿腦政治利益，忘了民進黨前主席蔡英文在聲援前立委陳柏惟遭提罷免時稱，「台灣民主不是惡意報復」。

去年大選結果揭曉後，即確定這屆立法院朝小野大的結構，將會成為賴清德總統執政上的掣肘，因此，不少號稱公民團體的罷團早在立委任期還未滿一年即蠢蠢欲動、偷跑連署，立院有不如他們意的法案通過，即發動網路輿論戰，罷免藍委聲浪一年來從未停歇。

雖然相關團體在政治立場上與民進黨有著密切連結，民進黨中央卻一派清高，秘書長林右昌稱賴總統上任未滿一年就全面對抗，「接下來的執政怎麼辦？」賴總統也聲稱尊重公民團體自發行動，但柯建銘卻因立院受制於在野，日日鼓吹大罷免，連春節假期都不停歇，與罷免團體間一唱一和，豈是賴總統一句「尊重」就能切割？

回顧蔡英文於聲援陳柏惟罷免案投票時也曾「理性討論」，於民進黨中常會上叮嚀「不要讓認真做事的人孤單」，台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復；對比如今民進黨團幹部的鼓動無差別式的罷免藍委作為，是忘了蔡英文的叮嚀，還是獲得賴清德的默許？

事實上，政府才是執政主體，民進黨部應發揮與政府溝通功能，民進黨立委更該監督政府、反映民瘼促使有感施政，如今反過來將力氣用於監督在野黨、鬥爭立委，怪哉！也怪不得政府施政主軸不明，國家停滯不前。

中選會 公民團體 國民黨 民進黨 罷免 蔡英文 賴清德

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