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基隆又掀罷免潮 朱立倫批民進黨惡質：當家鬧事沒完沒了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨主席朱立倫今天到基隆市黨部主持新春團拜時說，沒想到民進黨惡質到這種程度，民進黨根本不是當家執政，而是用當家鬧事爭取政治利益。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫今天到基隆市黨部主持新春團拜時說，沒想到民進黨惡質到這種程度，民進黨根本不是當家執政，而是用當家鬧事爭取政治利益。記者邱瑞杰／攝影

國民黨主席朱立倫今天到基隆市黨部主持新春團拜，基隆去年有罷免基隆市長謝國樑投票，今年又有人連署罷免立委林沛祥，朱立倫表示，真的是沒完沒了，沒想到民進黨惡質到這種程度，民進黨根本不是當家執政，而是用當家鬧事爭取政治利益。

國民黨基隆市黨部今天舉辦新春團拜，朱立倫進場前接受媒體訪問時說，他感到非常的遺憾，民進黨這真的是一而再、再而三。去年在基隆搞惡罷，把基隆搞得天翻地覆，基隆民眾用智慧、用選票遏止惡罷。現在又開始搞罷免，真的是沒完沒了。民進黨到底是要害基隆，還是要傷害台灣的民主？相信基隆市民一定要用智慧，用選票支持林沛祥，因為基隆需要的是安定和諧。

朱立倫在團拜會場致詞時表示，基隆在謝國樑帶領之下，市政蒸蒸日上，充滿了願景，帶謝帶領下，金蛇年基隆會更平安，市民更快樂。

朱說，國民黨是一個大家庭，基隆非常的團結，基隆市民非常有智慧，去年經歷反惡罷選戰，讓全國民眾都看到基隆市民用智慧戰勝惡罷，用智慧戰勝民進黨惡質的操作，讓基隆恢復平靜，讓基隆市民能夠安居樂業。但是好不容易基隆恢復平靜，真的沒有想到民進黨發動大罷免，連林沛祥都不放過，真是難以置信。

朱立倫指民進黨立法院黨團總召柯建銘，曾說民進黨在去年1月13日立委選完當天，就決定今年2月1日要發動大罷免。大家看看竟有這樣的政黨，選輸了之後，隔年立刻發動大罷免，不分是非，就是為了取得多數或取得執政的優勢，怎麼有這樣的政黨？

朱立倫表示，民眾已經給民進黨執政權了，卻不好好做事情，讓大家能夠安居樂業。民進黨去年已經鬧了基隆大半年了，現在又要來鬧基隆，大家覺得過不過分？真的是當家鬧事，真的不知道什麼叫做以名為本，什麼叫做蒼生為念，真的只為政治，不為民生。

罷免戰可能再次出現，朱立倫說，要拜託基隆鄉親團結在謝國樑的領導下，為基隆市政努力。同時全力支持林沛祥，繼續為基隆打拚，代表基隆在國會，扮演爭取基隆的財畫法的地方預算，爭取基隆的建設，同時監督政府不可以浪費公帑，不可以貪腐舞弊，這樣才是好的立委。

朱立倫表示，他對基隆非常有信心，尤其基隆有將軍主委吳國勝，還有所有幹部，看到大家就看到團結。今天國民黨沒有黨產，有的是團結的心。過去有一些紛擾，但是現在都知道只有團結，只有團隊一起努力，基隆這一次反罷選戰，就是要靠這一點，沒有彼此，沒有任何私人，就是為了基隆，為了團隊，基隆要再一次團結迎接金蛇年。

國民黨主席朱立倫今天到基隆市黨部主持新春團拜時說，沒想到民進黨惡質到這種程度，民進黨根本不是當家執政，而是用當家鬧事爭取政治利益。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫今天到基隆市黨部主持新春團拜時說，沒想到民進黨惡質到這種程度，民進黨根本不是當家執政，而是用當家鬧事爭取政治利益。記者邱瑞杰／攝影

基隆 朱立倫 林沛祥 罷免 謝國樑

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