曾被罷免成功 王浩宇認真考慮回鍋再戰中壢

民進黨桃園前市議員王浩宇2021年被罷免，今凌晨在臉書宣告可能復出，提問「大家覺得我要用本名出來選中壢區議員，還是筆名謝知橋」引發熱議，雖有網友不看好，但也有不少人支持；王浩宇表示自己是認真思考這個問題，但還有很多事要評估。

王浩宇從網路發跡，原為臉書粉絲團「我是中壢人」管理人，2014年以綠黨代表參選中壢區市議員拿下該區第二高票，當選桃園升格後第一屆市議員，成為六都最年輕的民代，2018年也以該區第三高票連任成功。他2020年因理念退出綠黨改入民進黨，後因高雄罷免韓國瑜高調表態，加上自家農舍違建、誣指他人持毒等爭議，也成被罷免對象。

韓國瑜被罷免後，王浩宇成為討論度最高的罷免對象，地方以「浩剿響起，滿城封宇」、「罷王別譏，光榮中壢」為口號，陸續通過提議和連署門檻，2021年1月16日以81940票罷免成功。

王浩宇被罷免後曾考慮東山再起，由於不能再選桃園區議員，多年前移居高雄三民區參加黨內初選，角逐高雄市議員，但繳完保證金不久就宣布退選；他今凌晨在臉書發文，內容稱「認真問，大家覺得我要用本名出來選中壢區議員，還是筆名謝知橋」，不少網友喊支持，也有人拱選立委，但也有人不看好勸放棄。

王浩宇受訪表示，最近罷免議題火熱，不少支持者見到他也會提起當年往事，覺得他當年被罷免很可惜，希望他東山再起，雖然現在戶籍還在高雄，但有認真思考參選中壢區市議員的可能性。然而，現在距離2026地方選舉還有一段時間，以地方政治版圖藍大於綠分析，參選勢必會影響其他人選情，所以還要再觀察評估，若參選，希望能爭取到黨提名。