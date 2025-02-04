黃國昌邀賴總統辯論大罷免 吳思瑤酸：先找蔡壁如

大罷免議題受討論，民眾黨代理主席黃國昌表示，要賴清德總統懸崖勒馬，公開辯論大罷免。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤回應，黃國昌永遠喜歡自抬身價，先和蔡壁如來場參選民眾黨主席的辯論，是社會更期待的。

吳思瑤表示，黃國昌不會放棄去劍指賴清德、威脅賴清德的機會，只是又一次拿罷免，作為墊高自己政治權位工具。黃國昌不論大小事，都會直接點名賴清德總統，就是拿賴總統墊高自己、蹭聲量。

吳思瑤指出，讓民意先行，人民就是國家主人，罷免這件事沒人能主導、阻擋，都要尊重公民的自主意志，這件事賴總統已說得非常清楚，但黃國昌仍要惡意連結成賴清德指使。吳說，黃國昌要辯論對象應該是國民黨主席朱立倫，因為以政黨之姿，指名罷免民進黨立委的是國民黨，應該要去找朱立倫對話、說服朱立倫，國民黨不要亂發動惡質罷免。