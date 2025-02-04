快訊

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

大罷免來襲 朱立倫：中央到地方一定團結支持藍委

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今在國民黨中央黨部出席台北市黨部新春團拜。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫（中）今在國民黨中央黨部出席台北市黨部新春團拜。圖／國民黨提供

罷免來勢洶洶，國民黨全力備戰。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨一定會團結一致，從中央到地方，全體支持黨籍立委。在台北市方面，立委要做的除了扮演好立委角色，全力支持台北市長蔣萬安把市政做好，解決民眾關心的問題；又有市黨部力挺，相信所有立委都會獲得民眾最高肯定。

朱立倫今上午出席台北市黨部新春團拜。媒體詢問，黨中央如何協助被點名罷免的國民黨立委？此外，藍營也以罷制罷，鎖定民進黨立委吳思瑤吳沛憶等。

朱立倫受訪表示，他一再要求，大家一定要對民主政治的尊重，不要用所謂惡罷的方式，而民進黨不斷的用這樣的方式希望能翻轉，是非常惡質傷害民主的；他要再次呼籲所有選民站出來捍衛民主，他也相信國民黨一定會團結一致，從中央到地方，全體一起努力支持立法委員。

朱立倫致詞時指出，台灣的民主是靠大家一起維護，不單是在野黨的責任，也是執政當局的責任，但民進黨已經昏了頭，當家鬧事，民進黨發起大罷免是在去年1月13日晚上就決定了，這是民進黨團總召柯建銘自己說的。

朱立倫說，如果台灣民主是選完後就要靠罷免，一年後重選，台灣將永無寧日。這一年大家感受非常深刻，什麼叫鴨霸、什麼叫民進黨的民主，就是多數服從少數，透過覆議、釋憲、暫時處分或大罷免各種方式，如果民進黨這樣可以成功，那台灣民主就翻轉了，以後改寫民進黨做主就是台灣民主，這就是台灣民主最大的危機。

朱立倫說，作為中華民國的創建政黨，為了守護自由民主，國民黨要共同團結，為了民主、下一代，否則就沒有是非公理了。

朱立倫說，在台北市方面，他很有信心，有國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，帶領各區黨部，一個比一個有戰力、決心，還有優秀的志工、堅定的團隊，有的是公平正義這一方，每一位立委都會獲得大家全力支持。

同時，朱立倫提到，民眾選國民黨立委，就要把立委該做的事做好。在台北市要配合蔣萬安，對台北市重大建設和需要的重要預算全力努力，對民生關鍵重要法案要全力推動。立委不是護航隊，是監督角色，不容許貪汙浪費，如果選出來的立委像民進黨這樣，所有預算一毛不准刪，政府任何預算都是對的，那選他當護航隊就好了。

吳思瑤 吳沛憶 國民黨 朱立倫 柯建銘 民進黨 罷免

延伸閱讀

朱立倫火力全開批綠 酸民進黨定義新政治要少數服從多數

影／藍白利用大S死訊蓋過大罷免新聞？ 朱立倫批綠缺乏人性

讚蔣萬安像明星 日搖滾天團Teru曝想跟五月天唱大巨蛋

影／國民黨新春團拜 朱立倫呼籲賴清德總統以德服人

相關新聞

影／藍白利用大S死訊蓋過大罷免新聞？朱立倫批綠缺乏人性

藝人大S徐熙媛猝逝，享年48歲，引發各界譁然。大S死訊正好在全國大罷免記者會過程中發布，罷團質疑藍白利用此事「壓新聞」。國民黨主席朱立倫今感嘆，民進黨論述荒謬，思維盡是政治，社會不是只有對立，應該多些人性，要以德服人，不是以力服人。

罷免連署書逾4000份 楊瓊瓔提會期報告成績：用心拚、努力做

全台罷免行動仍持續，罷免團體「中三拒瓔」昨天公布連署書4000份以上，被提連署罷免的國民黨台中市第三選區立委楊瓊瓔今天提出自己在立法院會期的成績，強調她20多歲從政至今，對她和團隊來說，「用心拚、努力做」從來不只是口號。

白營參戰不排除反制大罷免 黃國昌限期賴總統明表態

民進黨立法院黨團總召柯建銘鼓動「大罷免」，昨天中選會一開工就收到19件罷免藍營立委案。民眾黨代理主席黃國昌今呼籲賴清德總統懸崖勒馬，清楚告訴台灣社會反對政治鬥爭，否則民眾黨會有相應作為；黃國昌並且點名民進黨立委鍾佳濱、許智傑等人不適任，未來也不排除到選區宣講。

黃國昌邀賴總統辯論大罷免 吳思瑤酸：先找蔡壁如

大罷免議題受討論，民眾黨代理主席黃國昌表示，要賴清德總統懸崖勒馬，公開辯論大罷免。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤回應，黃國昌...

大罷免來襲 朱立倫：中央到地方一定團結支持藍委

大罷免來勢洶洶，國民黨全力備戰。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨一定會團結一致，從中央到地方，全體支持黨籍立委。在台北市方面，立委要做的除了扮演好立委角色，全力支持台北市長蔣萬安把市政做好，解決民眾關心的問題；又有市黨部力挺，相信所有立委都會獲得民眾最高肯定。

遭點名頭號不適任 2綠委回嗆：黃國昌才要先辭職

大罷免議題受討論，民眾黨代理主席黃國昌今呼籲賴清德總統懸崖勒馬，清楚告訴台灣社會反對政治鬥爭，否則民眾黨會有相應作為；黃國昌並且點名民進黨立委鍾佳濱、許智傑等人不適任，未來也不排除到選區宣講。許智傑回嗆，按照黃國昌所述理由，他自己應該先辭職。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。