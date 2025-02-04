大罷免來襲 朱立倫：中央到地方一定團結支持藍委

大罷免來勢洶洶，國民黨全力備戰。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨一定會團結一致，從中央到地方，全體支持黨籍立委。在台北市方面，立委要做的除了扮演好立委角色，全力支持台北市長蔣萬安把市政做好，解決民眾關心的問題；又有市黨部力挺，相信所有立委都會獲得民眾最高肯定。

朱立倫今上午出席台北市黨部新春團拜。媒體詢問，黨中央如何協助被點名罷免的國民黨立委？此外，藍營也以罷制罷，鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶等。

朱立倫受訪表示，他一再要求，大家一定要對民主政治的尊重，不要用所謂惡罷的方式，而民進黨不斷的用這樣的方式希望能翻轉，是非常惡質傷害民主的；他要再次呼籲所有選民站出來捍衛民主，他也相信國民黨一定會團結一致，從中央到地方，全體一起努力支持立法委員。

朱立倫致詞時指出，台灣的民主是靠大家一起維護，不單是在野黨的責任，也是執政當局的責任，但民進黨已經昏了頭，當家鬧事，民進黨發起大罷免是在去年1月13日晚上就決定了，這是民進黨團總召柯建銘自己說的。

朱立倫說，如果台灣民主是選完後就要靠罷免，一年後重選，台灣將永無寧日。這一年大家感受非常深刻，什麼叫鴨霸、什麼叫民進黨的民主，就是多數服從少數，透過覆議、釋憲、暫時處分或大罷免各種方式，如果民進黨這樣可以成功，那台灣民主就翻轉了，以後改寫民進黨做主就是台灣民主，這就是台灣民主最大的危機。

朱立倫說，作為中華民國的創建政黨，為了守護自由民主，國民黨要共同團結，為了民主、下一代，否則就沒有是非公理了。

朱立倫說，在台北市方面，他很有信心，有國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，帶領各區黨部，一個比一個有戰力、決心，還有優秀的志工、堅定的團隊，有的是公平正義這一方，每一位立委都會獲得大家全力支持。

同時，朱立倫提到，民眾選國民黨立委，就要把立委該做的事做好。在台北市要配合蔣萬安，對台北市重大建設和需要的重要預算全力努力，對民生關鍵重要法案要全力推動。立委不是護航隊，是監督角色，不容許貪汙浪費，如果選出來的立委像民進黨這樣，所有預算一毛不准刪，政府任何預算都是對的，那選他當護航隊就好了。