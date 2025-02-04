影／藍白利用大S死訊蓋過大罷免新聞？朱立倫批綠缺乏人性

藝人大S徐熙媛猝逝，享年48歲，引發各界譁然。大S死訊正好在全國大罷免記者會過程中發布，罷團質疑藍白利用此事「壓新聞」。國民黨主席朱立倫今感嘆，民進黨論述荒謬，思維盡是政治，社會不是只有對立，應該多些人性，要以德服人，不是以力服人。

朱立倫今天到國民黨新北市黨部出席新春團拜，談到大S死訊，他說，對於大家喜愛的大S逝世，他也感到難過、遺憾，看到民進黨關心的卻全是政治，拋出許多荒謬論點，對社會基本善念已不存在。