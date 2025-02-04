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影／藍白利用大S死訊蓋過大罷免新聞？朱立倫批綠缺乏人性

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導

藝人大S徐熙媛猝逝，享年48歲，引發各界譁然。大S死訊正好在全國大罷免記者會過程中發布，罷團質疑藍白利用此事「壓新聞」。國民黨主席朱立倫今感嘆，民進黨論述荒謬，思維盡是政治，社會不是只有對立，應該多些人性，要以德服人，不是以力服人。

朱立倫今天到國民黨新北市黨部出席新春團拜，談到大S死訊，他說，對於大家喜愛的大S逝世，他也感到難過、遺憾，看到民進黨關心的卻全是政治，拋出許多荒謬論點，對社會基本善念已不存在。

朱還說，對大S的死，全民關心的是安慰家屬，也關心流感造成威脅，民進黨關心的全是政治，拋出許多荒謬論點，看不到對社會的基本善念，呼籲民進黨，社會不該只有政治與對立，應該多一些人性，以德服人，而不是以力服人。

罷團質疑藍白藉藝人大S死訊「壓新聞」，國民黨主席朱立倫今感嘆，民進黨論述荒謬，思維盡是政治，社會不是只有對立，應該多些人性，要以德服人，不是以力服人。記者侯永全／攝影
罷團質疑藍白藉藝人大S死訊「壓新聞」，國民黨主席朱立倫今感嘆，民進黨論述荒謬，思維盡是政治，社會不是只有對立，應該多些人性，要以德服人，不是以力服人。記者侯永全／攝影

大S 朱立倫 流感 罷免 藍白

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