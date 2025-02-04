遭點名頭號不適任 2綠委回嗆：黃國昌才要先辭職

大罷免議題受討論，民眾黨代理主席黃國昌今呼籲賴清德總統懸崖勒馬，清楚告訴台灣社會反對政治鬥爭，否則民眾黨會有相應作為；黃國昌並且點名民進黨立委鍾佳濱、許智傑等人不適任，未來也不排除到選區宣講。許智傑回嗆，按照黃國昌所述理由，他自己應該先辭職。

許智傑表示，尊重民眾黨的意見，黃國昌所言，因為自己有一兩條條文沒有表決到，就要被罷免，那黃國昌投票也曾缺席過，國民黨立委葉元之也曾缺席過，以黃國昌邏輯，是不是應該要先辭職，然後一起不分黨派罷免葉元之；不然嚴以待人寬以待己，只能鞏固同溫層，對於黨主席選舉可能會加分，但下一屆民眾黨在立法院應該就沒辦法突破5%的門檻了。

鍾佳濱表示，民進黨是尊重人民的選擇、人民行使公民權的權利，但藍白不好好改善立院問政品質，反而還要挑選民進黨立委進行罷免，訴求只有報復而已，並沒有其他論述，顯得正當性不足。

鍾佳濱指出，罷免不只要有行動，也要有正當性，若沒有正當性，很難引起共鳴投入，他並不擔心在自己選區受到國民黨或民眾黨黃國昌發起罷免反制。