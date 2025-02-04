罷免連署書逾4000份 楊瓊瓔提會期報告成績：用心拚、努力做

全台罷免行動仍持續，罷免團體「中三拒瓔」昨天公布連署書4000份以上，被提連署罷免的國民黨台中市第三選區立委楊瓊瓔今天提出自己在立法院會期的成績，強調她20多歲從政至今，對她和團隊來說，「用心拚、努力做」從來不只是口號。

楊瓊瓔今天在粉專寫「用心拚、努力做」從來不只是口號，她提出自己11屆第2會期成績單，她說立法院第三會期開始，又到跟鄉親「交第二會期報告」的時候，她依然服務、問政跑不停，連寫這篇報告內容都只能在台北跟台中的高鐵空檔中構思。

楊瓊瓔說，她有幸獲人民託付，20多歲從政，一轉眼也已是資深民代，在台灣熱鬧選舉裡，大家很常可以看到「打拚」、「做事」等標語，但對她和團隊來說，「用心拚、努力做」從來不只是口號。

她每周都有建設會勘、海量資料問政、選服協調會，數十年如一日，當每會期交成績單時，她感到分享家鄉進步的喜悅，更能勉勵自己，繼續努力照顧民眾所需、當需要的人的靠山。

例如這個會期，她對霸凌案追查到底，要求真相跟檢討機制，到現在並還有其他霸凌陳情處理中；對於中火減煤人民健康絕不妥協，監督問題重重的能源政策；及外送平台併購案，緊盯公平會嚴審不能放水。

涵蓋民生到人民的公平權益、交通安全面向，第11屆第二會期裡，楊瓊瓔說自己透過主提法案23案，共同提案法案29案，委員會質詢98次、院會質詢10次，及國是論壇7次和公聽會監督發聲，且包含大法官與考試委員的審查，她也是全院最積極實質質詢的立委之一。

地方建設更不懈怠，市民活動中心、自行車陸橋新建、派出所等，到她最在意的學校與交通安全建設，各區中小學校舍修建、通學步道與人行道建置，都有她不斷推動與爭取的進度，相信鄉親都有看到，後續她也會更詳細和大家聊聊，一起再努力。

楊瓊瓔表示，這會期國會當然還是很「熱鬧」，不只三黨不過半的席次結構因素，朝野互信越來越低，極化(Polarization)政治越來越明顯，大家當然不樂見只重吵架而忽略治理的狀況，她也收到許多批評指教，自己都會虛心接受。

她可以掛保證，台中的建設與服務，立院為人民權益發聲，自己都不會絲毫放鬆，不管政治環境如何紛亂，會始終如一。

「中三拒瓔」罷團昨天則公布說明，中三選區連署晚起步，以極少人數從空戰一路接續到陸戰，藉由各區罷團好夥伴、網友、鄉親的幫助，想辦法到中三選區內，把消息擴散出去；雖然人很少，仍利用過年不斷加開場的方式，加上深入鄉里設連署站後，接觸在地長輩們，得到長輩們呼朋引伴的支持，「我們可以很驕傲告訴大家，我們的連署書數量達4000件以上了！」