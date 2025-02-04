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白營參戰不排除反制大罷免 黃國昌限期賴總統明表態

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨代理主席黃國昌（右）今天接受廣播節目專訪。圖／POP撞新聞提供
民眾黨代理主席黃國昌（右）今天接受廣播節目專訪。圖／POP撞新聞提供

民進黨立法院黨團總召柯建銘鼓動「大罷免」，昨天中選會一開工就收到19件罷免藍營立委案。民眾黨代理主席黃國昌今呼籲賴清德總統懸崖勒馬，清楚告訴台灣社會反對政治鬥爭，否則民眾黨會有相應作為；黃國昌並且點名民進黨立委鍾佳濱許智傑等人不適任，未來也不排除到選區宣講。

第11屆立法院任期滿一年，多個民間團體鎖定國民黨區域立委，陸續到中選會送交第一階段罷免提議書。柯建銘更放話，立法院新會期就是罷免會期，今年下半年將改選立法院正副院長，大家會看到國民黨必敗無疑。

儘管民眾黨沒有區域立委，外界始終好奇其扮演角色，黃國昌上午接受廣播節目專訪時表示，罷免是憲法賦予人民的直接民權，不過屬於代議政治的例外性手段，主要是針對不適任立委的種種行為，然而由民進黨發動的大罷免，根本已經成為政黨鬥爭的工具，「這是民進黨選輸以後不認輸，想要在國會翻盤使用的手段。」

黃國昌指出，面對立法院通過的法案，行政院長卓榮泰大概就是三招，首先是提覆議案，再來是尋求綠色大法官解圍，最後就是發動大罷免，民進黨手握執政權，一天到晚搞政治鬥爭，任意抹紅抹黑在野黨，賴總統在新春談話呼籲朝野和諧，然而說的是一套，做的是另外一套，到底是人格分裂，還是在玩兩面手法。

黃國昌說，麻煩賴總統以蒼生跟台灣為念，清楚做出決斷告訴台灣社會，民進黨反對用罷免進行鬥爭，否則民眾黨會有相應的作為，「這個時間不會長，明天是民進黨中常會，希望賴總統會後有清楚的態度」，如果還想要欺騙三歲小孩，民眾黨不會被迷惑，更不會被話術欺騙。

黃國昌直言，如果賴總統仍然執意為之，民眾黨不會像沙包一樣被打，而是會採取反制作為，例如鍾佳濱屢次攻擊女性立委，許智傑不開會跑去吃香喝辣，「如果這不是不適任立委，請問什麼是不適任立委」，未來也不會只是在台北講，一定會深入他們的選區。

黃國昌表示，針對接下來的因應作為，民眾黨會分地區跟階段實施，還是需要經過黨內討論凝聚共識，因為各地的情況都不太一樣，不過請民進黨不要心存幻想，認為民眾黨會沒有作為跟聲音，這是不可能發生的事情。

面對主持人黃暐瀚詢問，民眾黨是否呼籲支持者反對罷免，黃國昌則說，「真的走到第三階段再說」，民進黨側翼急著送出罷免連署書，再配合行政院送出覆議案助攻，就是為了進行政治上的炒作，延後選罷法新法的生效日期，司馬昭之心路人皆知。

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