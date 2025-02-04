在日台僑、台灣青年響應大罷免 聲明「與台灣同行」

中央社／ 東京3日專電

許多罷免國民黨立委的團體趁今天開工首日到中選會送交第一階段罷免提議書，截至傍晚共收到19件立委、1件縣市長罷免案。旅居日本僑團與台灣青年響應罷免行動，發表聲明表示他們即使身在異鄉仍心繫台灣，將會支持大罷免。

在日WASABI台灣會、在日台灣青年團發表聲明表示，「即使遠在日本，我們仍與台灣同行」，堅信民主自由是台灣最珍貴的資產，然而近期的政局發展，使他們憂心台灣的民主根基正遭受內外夾擊。

聲明指出，歷史上，台灣人民曾在多次危機時刻展現堅韌與團結，守護民主與自由。「如今，面對新的挑戰，我們再次站出來，向所有關心台灣未來的民眾發出呼籲：台灣的未來應由台灣人民決定。我們必須認清內外威脅，確保民主與法治不被侵蝕。台灣的民主不能被少數政客犧牲，我們需要更多青年參與公共事務，發聲、行動，讓世界聽見台灣的聲音。」

他們表示，大罷免行動是台灣人民自救的重要機會，透過合法程序罷免那些傷害國家利益、破壞民主制度的立委，呼籲全台灣人民站出來，行使選民權利，讓這場罷免行動成為台灣歷史上的重要轉捩點。

全日本台灣連合會的聲明指出，目前台灣國內針對中國國民黨籍，民眾黨籍立法委員的不當行為，特別是濫用權力、凍結或刪減政府預算，危害國家防衛能力以及擴大在野黨權力的舉動，已掀起全面的大罷免運動。他們對這場大罷免運動表達全力支持。

聲明指出，為了呼應台灣國內罷免連署團體，「請大家攜手合作，共同守護台灣的自由、民主、法治與主權。」

罷免

延伸閱讀

影／藍白醞釀聯手罷免宜蘭陳俊宇 黃國昌：再給賴清德一點時間

指大罷免是長痛 綠委籲藍綠聯手倒閣：長痛不如短痛

桃園藍委罷免1階送件 這些選區立委：尊重和續拚桃園建設

「大S死訊是配合藍白轉移罷免焦點」藍轟青鳥毫無底線

相關新聞

台商喊話總統當家不鬧事 籲「不要大罷免」

在民進黨立法院黨團總召柯建銘鼓動「大罷免」之際，賴清德總統昨天首度出席大陸台商春節活動，在致詞結束後，廈門台商協會副會長...

回應大罷免 國民黨：力戰到底

罷免藍營立委團體昨赴中選會遞交第一階段提議書。國民黨主席朱立倫表示，國民黨希望和，不要鬥；不求戰，也不畏戰，必要時會以戰...

罷免2階連署適用舊法？在野：有爭議

立法院去年三讀通過選罷法連署加嚴版，行政院提覆議反制，昨天已有廿份第一階段罷免提議書送進中選會。中選會指出，在選罷法新法...

選罷法覆議 白：政院吃飽太閒

昨天是大年初六開工日，朝野卻因選罷法覆議案、立委罷免潮持續對立。行政院針對罷免連署需附身分證影本的「選罷法」修正案提出覆...

觀察站／罷免內鬥 台商憂兩岸處境更艱難

賴清德總統昨首度以元首身分出席大陸台商春節活動，致詞完卻遭台商嗆聲「當家不鬧事」「反對大罷免」，應是近年總統出席台商活動...

估首波罷免投票落在7月 沈伯洋：對抗冷卻期會很辛苦

多個公民團體今赴中選會送交第一階段罷免提議書，共「19立委＋1市長」20件罷免案，中選會預計2月28日前完成審定。民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。