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觀察站／罷免內鬥 台商憂兩岸處境更艱難

聯合報／ 本報記者陳政錄

賴清德總統昨首度以元首身分出席大陸台商春節活動，致詞完卻遭台商嗆聲「當家不鬧事」「反對大罷免」，應是近年總統出席台商活動首例。對這起「突發狀況」，有人質疑台商背景，但也有人肯定「有意見就要互動」，否則活動就淪為行禮如儀的大拜拜。

還原昨天現場，座位靠近媒體拍攝區的廈門台協副會長葉永松，在賴致詞結束後突然起身，兩手放在嘴邊成「喇叭狀」，高喊「賴主席，當家不鬧事」「反對大罷免」，現場一片錯愕，有工作人員隨即請他坐下，賴總統則未作反應，完成春節團拜及祝酒賀年流程後就直接離開。

一、兩分鐘後，媒體趨前採訪葉永松，雖然海基會人員提出乾脆到場外受訪，也有與會者試圖制止葉「不要再講了」，但他不為所動，多次重申立場；媒體在主辦單位催促下離場，台上的陸委會主委、經濟部長致詞流程早已無暇顧及。

海基會秘書長羅文嘉認為葉永松刻意的做法「耐人尋味」，場合也不對，還有兩岸人士對特定媒體「披露」葉曾出席大陸統戰活動等等，但據觀察，不少人事後在席間向他禮貌致意，或拍肩關心，有台商正面看待，表示「不錯啊，有意見就要互動」。

據了解，身為廈門台聚企業管理有限公司董事長的葉永松，今年一月已改名「葉盛菖」，但海基會來不及更新，所以配戴的名牌仍為舊名葉永松，這與昨天行為是否有關，不得而知。

兩岸關係緊繃下，每年總統親臨的台商春節活動已是政府最高層級涉兩岸場合，台商或有感於近年兩岸情勢升高，雙方敵意遽增，倘若朝野內鬥愈演愈烈，在兩岸政策上更難有共識，台商在兩岸間的處境將更加艱難，乾脆繞過海基會，跳出來直接表達關切。

只不過，以此激烈方式向元首「表達意見」能否見效，或者又會被特定人士抹紅、影射成敵對勢力，恐非台商所能預料。

罷免

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