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罷免2階連署適用舊法？在野：有爭議

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導
罷免團體昨天前往中選會遞送罷免連署書，據統計，中選會共收到廿件罷免案。記者陳正興／攝影
罷免團體昨天前往中選會遞送罷免連署書，據統計，中選會共收到廿件罷免案。記者陳正興／攝影

立法院去年三讀通過選罷法連署加嚴版，行政院提覆議反制，昨天已有廿份第一階段罷免提議書送進中選會。中選會指出，在選罷法新法修正公布施行前提出的罷免案，仍適用修正前規定。在野立委昨批評行政院「以覆議之名，行拖延之實」，並質疑是否適用舊法仍有爭議，認為應經慎重討論。

立法院去年底三讀修正「公職人員選舉罷免法」，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等；但行政院認定窒礙難行，二日正式遞件提出覆議案，立法院本周將召集朝野協商確定開議及覆議案投票日。

由於公民團體在選罷法新法上路前後遞案，牽動被罷免機率。本報記者向中選會人士查詢獲稱，目前所送罷免案仍適用舊法，罷免連署無須檢附身分證影本，第二階連署及投票也適用舊法，並非最新通過的「連署加嚴版」。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇指出，這就是為何罷團不休年假拚連署的原因，就是要搶在二月三日送第一波，相信接下來十天內還會有第二波，行政院提出覆議，為的就是爭取時間，「以覆議之名，行拖延之實」。

王鴻薇認為，總統及副總統選舉的連署也要附身分證影本，因此根本沒有「連署窒礙難行」的問題；過去有些連署出現資料亂抄一通的情況，加上目前仍適用舊法，盼中選會及地方選委會務必落實查核。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷則認為，後續連署及投票是否適用舊法，看起來有爭議性，要經過慎重討論，不要急著做出決定，尤其中選會是獨立機關，過去也屢遭質疑公正性。他強調，立委尊重行政部門職權，但目前還在覆議階段，提醒應慎重考慮再做出決定。

罷免

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