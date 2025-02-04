回應大罷免 國民黨：力戰到底

罷免藍營立委團體昨赴中選會遞交第一階段提議書。國民黨主席朱立倫表示，國民黨希望和，不要鬥；不求戰，也不畏戰，必要時會以戰止戰，這就是國民黨的決心。朱強調，為了全民及台灣民主，國民黨會力戰到底。

朱立倫也對賴總統喊話，「要用智慧來化解衝突」。民眾黨代理主席黃國昌則說，賴總統在新春談話喊著團結社會、朝野和諧，實際上卻在鼓動大罷免，若繼續放任兩手策略，民眾黨未來將有相應政治決定及作為。

春節假期剛結束，罷免遍地開花。從朱立倫到藍營縣市長，都對「大罷免」表達看法。朱立倫昨出席中央黨部新春團拜前受訪表示，過去一年，民進黨希望用鬥爭翻轉政局，想用惡罷來改變現狀；從去年基隆市長謝國樑罷免案以來，都是打著民團的名義，其實大家都知道就是民進黨的側翼，就是民進黨的團體，「不必用這樣假造的方式」。

台北市長蔣萬安表示，希望主政者能言行一致，才能建立誠信，不要意識形態掛帥，民眾期待真正的朝野和諧；為罷免而罷免的政治操作，是傷害台灣民主，北市國民黨立委問政表現有目共睹，會和他們站在一起。

新北市長侯友宜說，政治是溝通的藝術，沒有民眾願意看到政治對立衝突。

桃園市長張善政強調，台灣面臨國際挑戰，像美國總統川普提高關稅等，不能再內耗下去，否則沒辦法團結應付國際多變局勢；桃園六名立委「千萬不能罷免，以後找不到更好的」，未來市府會幫忙，把立委政績表現出來。

台中市長盧秀燕說，新年新希望就是「國泰民安」，若國家不斷擾動、不能祥和，人民就不能安心；盼新的一年，能「國家安全、社會安定、人民安心」，和諧安定非常重要。

苗栗縣長鍾東錦表示，不能因為國會差幾席，就搞大罷免；賴總統應該站出來，讓兩黨、甚至三黨坐下來談。曾歷經罷免的基隆市長謝國樑說，有同志需要他貢獻心力，他義不容辭。

被罷團鎖定的國民黨立院黨團總召傅崐萁回應表示，尊重民間各種聲音，但也希望執政者「當家不鬧事」，賴總統應調和鼎鼐、言行一致，並約束民進黨團總召柯建銘與行政院長卓榮泰。國民黨團書記長王鴻薇說，這是史上第一次「無差別罷免」，她仍會勇敢全力以赴，謀求福國利民法案。

藍議員：掛鉤2026選舉 熱戰難免

面對罷免戰，國民黨北市港湖議員李明賢說，連仇恨值低、地方扎根深、問政有成績的立委李彥秀都過第一階段門檻，代表所有區域立委都可能成案，「接下來絕對只有熱戰空間。」他呼籲國民黨一定要規畫因應對策及布局，地方縣市首長包括蔣萬安、盧秀燕、張善政一定都要「蹽落去」，不可能偏安一隅，大罷免潮絕對會和二○二六選舉大掛鉤，對賴清德來說二○二六才是定生死的關鍵，未來力道絕對愈來愈重。

除中選會已收到廿案，發起罷免台中綠營立委蔡其昌、何欣純的公民團體昨說，已達一階門檻，近日送件。罷免新北綠營立委蘇巧慧、吳琪銘團體，預估最晚五日送件；罷免新北綠營立委張宏陸團隊也稱已跨過一階門檻，待衝到三千份安全門檻再送中選會。