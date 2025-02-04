台商喊話總統當家不鬧事 籲「不要大罷免」

在民進黨立法院黨團總召柯建銘鼓動「大罷免」之際，賴清德總統昨天首度出席大陸台商春節活動，在致詞結束後，廈門台商協會副會長葉永松起身對賴大喊「當家不鬧事」、「反對大罷免」。

昨天是新春開工第一天，廿七個罷團赴中選會遞送第一階段罷免提議書。中選會共收到廿件罷免案，被罷免對象，十九案為藍營立委，一案為新竹市長高虹安。

連署無須附身分證影本

罷免第一階段的提議門檻低，提議人數逾原選區選舉人總數百分之一即達標，第二階段連署要在六十天內達到原選區選舉人總數百分之十以上，罷免案才會成立並進入投票階段。民進黨立委沈伯洋指出，預計下周還會有一波送件，罷免投票可能在七月。

對於昨天收到的廿件罷免案，中選會指出，二月三日送件的罷免案，依「公職人員選舉罷免法」所定期限，地方選委會應於二月廿三日函復查對結果，中選會於二月廿八日前完成相關審定。

中選會指出，罷免案件初點後若符合規定，即轉交各地方選委會查對；在選罷法新法修正公布施行前提出的罷免案，仍適用修正前規定，選務機關會依此辦理，意即適用舊法規定，罷免連署無須檢附身分證影本。

總計罷免立委一階段連署送件名單，包含台北市王鴻薇、李彥秀，新北市葉元之，桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，新竹市鄭正鈐，南投縣游顥、馬文君，台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，雲林縣丁學忠，台東縣黃建賓，花蓮縣傅崐萁等十九人。此外，還有罷免新竹市長高虹安一案。

台商批大罷免勞民傷財

海基會昨在北市舉行大陸台商春節活動，賴總統致詞結束與眾人新春團拜之際，葉永松突起身向前方的賴總統大喊：「賴主席，當家不要鬧事」「不要大罷免」。賴總統完成春節團拜及祝酒賀年流程後就離開，兩人並無交集。

針對台商當面向總統表達異議，海基會秘書長羅文嘉表示，他會跟葉說，有更合適的場合（提出看法）。

葉永松受訪稱「大罷免勞民傷財」，他想對賴總統說，選舉都結束了，這些立委只當了一年，不要去搞大罷免，如果（立委）當完四年當得不好，我們下屆就不選。

總統：兩岸應對話交流

賴總統致詞時說，身為總統有三項使命，首先是維持國家生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，將延續前總統蔡英文提出的四個堅持，包括堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等。賴總統強調，只要對等尊嚴、不設前提，台灣非常歡迎能夠跟中國進行健康有序的交流，「台灣跟中國有共同的敵人，就是天災地變，也有有共同的目標，就是兩岸人民的福祉」，特別是在國際情勢變化多端時，兩岸應好好對話交流。