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估首波罷免投票落在7月 沈伯洋：對抗冷卻期會很辛苦

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／本報資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／本報資料照片

多個公民團體今赴中選會送交第一階段罷免提議書，共「19立委＋1市長」20件罷免案，中選會預計2月28日前完成審定。民進黨立委沈伯洋評估，二階連署預估會落在3月、投票則可能要等到7月，中間還必須熬過對抗辛苦的「冷卻期」。

19名遭罷免立委全為國民黨籍，1名市長則為被內政部停職的新竹市長高虹安。中選會指出，2月3日送件的罷免案，依「公職人員選舉罷免法」所定期限，地方選委會應於2月23日函復查對結果，中選會則於2月28日前完成相關審定。

沈伯洋指出，第一階段查驗需25天，2月28日才有結果，接下來中選會還需要工作天來公布第二階段的格式，因此第二階段的「正式」連署會在三月。他說，進入第二階段後會很冗長，到100天都有可能，這其實是罷免制度的初衷，用「冷卻期」確保公民行使權利的冷靜。

沈伯洋表示，但因為很多公民是從去年5月開始醞釀罷免，所以可以說是「冷卻太久」，而且絲毫沒有減退跡象。所以制度設計上，反而大家還要特別對抗冷卻期，尤其又是在醞釀超過半年以上的運動，會是個辛苦的階段。他也預估，這樣算下來，罷免投票可能會落在7月。

沈伯洋 罷免

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