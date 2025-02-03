罷免19藍委及高虹安今遞件 中選會：2/28前完成審定

開工即罷免，多個公民團體今赴中選會送交第一階段罷免提議書，據統計，今天共收到20案罷免案，被罷免對象，19案為藍營立委，1案為新竹市長高虹安。中選會指出，2月3日送件的罷免案，依「公職人員選舉罷免法」所定期限，地方選委會應於2月23日函復查對結果，中選會應於2月28日前完成相關審定。

總計罷免立委一階段連署送件名單，包含台北市王鴻薇、李彥秀，新北市葉元之，桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，新竹市鄭正鈐，南投縣游顥、馬文君，台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，雲林縣丁學忠，台東縣黃建賓，花蓮縣傅崐萁等18人；另外再加上罷免新竹市長高虹安一案。

截至下午5時30分，中選會共收到20件罷免案，其中19案為立委，1案為市縣長罷免案。中選會強調，相關罷免案件，中選會、各地選委會均將依法處理，不會有差別待遇。

至於後續查對期程，中選會說明，依照公職人員選舉罷免法第79條規定，選舉委員會收到罷免案提議後，應於25日內查對提議人名冊；因此，2月3日所收到符合規定的各該罷免案，於初點後即發文給地方選委會，並請地方選委會依法行政並依限查對，於2月23日前將查對結果函報給中選會。

中選會續指，中選會應於2月28日前，完成罷免案是否符合提議門檻與規定，或是否需依法另行補提等的審定作業。