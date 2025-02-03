快訊

損人不利己？川普關稅戰，對美國經濟衝擊預估

大S猝逝…汪小菲抵台雙眼紅腫 見媒體90度鞠躬：她永遠是家人

影／宜蘭綠委到處po「施政成果」影片 陳琬惠：哪來的施政？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨前立委陳琬惠看了綠委陳俊宇到處貼的「施政成果」報告影片，只想說「好軟」，立委質詢叫問政、不叫施政，且影片呈現是質詢過程，看不到具體成果。記者戴永華／攝影
民眾黨前立委陳琬惠看了綠委陳俊宇到處貼的「施政成果」報告影片，只想說「好軟」，立委質詢叫問政、不叫施政，且影片呈現是質詢過程，看不到具體成果。記者戴永華／攝影

宜蘭僅有1席立委，民間團體正展開罷免綠委陳俊宇，陳俊宇最近在臉書及line等社群大量分享1年來的「施政成果」影片，被網友抓包，民意代表監督政府，哪來的施政？前立委陳琬惠看內容之後，只想說「好軟」，立委質詢叫問政、不叫施政，且影片呈現是質詢過程，也看不到具體成果。

罷免民進黨宜蘭綠委陳俊宇進入第一階段提議人連署，藍白若聯手，很有可能衝破3653人連署門檻。陳俊宇最近在臉書及各社群平台貼出他上任立委1年來，向鄉親報告「施政成果」，影片長2分20秒，大多是他在立法院質詢官員的內容。

很多人發現陳俊宇貼「施政」成果，用詞錯誤，網友說「對於罷免，心慌」、「 亂了手腳」、「緊張了」；國民黨縣議員林岳賢表示，民意代表是監督質詢，行政首長才叫「施政」。

民眾黨前立委陳琬惠看了影片內谷，只想說「好軟」。她說，這些叫做問政質詢，不是施政成果，而且裡面具體的成果是什麼呢？質詢畫面剪成的，叫做施政成果報告影片「耍寶」。

陳琬惠說，當了1年立委，報告問政成果是需要的，但她看到陳的影片片段比較像「質詢」內容，依她自己過去的經驗，是會具體寫出來對宜蘭爭取多少經費，其具體成果比起過程，是縣民更想要知道的。

她建議陳俊宇立委可以更具體，把過去1年當中，除了他的司法委員會以外其它委員會，不是質詢內容，而是具體為宜蘭縣爭取到的經費到底有多少？這是縣民更關切的部分。

民進黨立委陳俊宇最近在臉書及line等社群，大量分享1年來的「施政成果」報告影片，被網友抓包，民意代表監督政府，哪來的施政？圖／翻攝自line群組
民進黨立委陳俊宇最近在臉書及line等社群，大量分享1年來的「施政成果」報告影片，被網友抓包，民意代表監督政府，哪來的施政？圖／翻攝自line群組

罷免 陳俊宇 陳琬惠

延伸閱讀

影／藍白醞釀聯手罷免宜蘭陳俊宇 黃國昌：再給賴清德一點時間

桃園藍委罷免1階送件 這些選區立委：尊重和續拚桃園建設

公布綠委黨團幹部 柯建銘仍鼓吹罷免

卓榮泰宜蘭發福袋籲團結 提總預算不能「台灣剩一半」

相關新聞

影／宜蘭綠委到處po「施政成果」影片 陳琬惠：哪來的施政？

宜蘭僅有1席立委，民間團體正展開罷免綠委陳俊宇，陳俊宇最近在臉書及line等社群大量分享1年來的「施政成果」影片，被網友...

中市罷綠也達標 藍主委：國運籤要朝野和諧「有聽沒有到？」

公民團體罷免台中市四位國民黨立委達一階門檻，今天一起送件到中央選委會。罷綠委的公民團體也不甘示弱，表示目前已達一第一階段...

大罷免「19+1」席 馬文君罷免提議書已送達中選會

初六開工日，全台罷免起跑鳴槍，上午已有18個罷免國民黨立委的公民團體赴中選會送出第一階段連署提議書，下午罷免南投藍營馬文...

稱罷免以「民意先行」駁扮黑臉 柯建銘：我與賴清德都是白臉

大罷免升溫，國民黨質疑綠營內部不同調，立院黨團總召傅崐萁更喊話賴清德總統約束民進黨團立院總召柯建銘。柯建銘則反嗆國民黨注...

傳大罷免不同調 柯建銘：和賴總統有最大默契

媒體報導質疑民進黨團總召柯建銘與總統賴清德對於大罷免不同調，柯建銘說明，賴總統的個性很耿直、堅定，但他對賴清德的信任度，...

罷免立委丁學忠第一階段送件！張麗善：丁學忠表現優秀 不樂見政治惡鬥

罷免雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠的「拔釘工人–雲林開工」公民團體今天至中選會送出第一階段連署文件，國民黨籍雲林縣長張麗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。