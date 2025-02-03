影／宜蘭綠委到處po「施政成果」影片 陳琬惠：哪來的施政？

宜蘭僅有1席立委，民間團體正展開罷免綠委陳俊宇，陳俊宇最近在臉書及line等社群大量分享1年來的「施政成果」影片，被網友抓包，民意代表監督政府，哪來的施政？前立委陳琬惠看內容之後，只想說「好軟」，立委質詢叫問政、不叫施政，且影片呈現是質詢過程，也看不到具體成果。

罷免民進黨宜蘭綠委陳俊宇進入第一階段提議人連署，藍白若聯手，很有可能衝破3653人連署門檻。陳俊宇最近在臉書及各社群平台貼出他上任立委1年來，向鄉親報告「施政成果」，影片長2分20秒，大多是他在立法院質詢官員的內容。

很多人發現陳俊宇貼「施政」成果，用詞錯誤，網友說「對於罷免，心慌」、「 亂了手腳」、「緊張了」；國民黨縣議員林岳賢表示，民意代表是監督質詢，行政首長才叫「施政」。

民眾黨前立委陳琬惠看了影片內谷，只想說「好軟」。她說，這些叫做問政質詢，不是施政成果，而且裡面具體的成果是什麼呢？質詢畫面剪成的，叫做施政成果報告影片「耍寶」。

陳琬惠說，當了1年立委，報告問政成果是需要的，但她看到陳的影片片段比較像「質詢」內容，依她自己過去的經驗，是會具體寫出來對宜蘭爭取多少經費，其具體成果比起過程，是縣民更想要知道的。