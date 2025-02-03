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中市罷綠也達標 藍主委：國運籤要朝野和諧「有聽沒有到？」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
公民團體在台中提議罷免綠委，罷免團體宣稱已達一階目標，將擇日送件。圖／公民團體提供
公民團體在台中提議罷免綠委，罷免團體宣稱已達一階目標，將擇日送件。圖／公民團體提供

公民團體罷免台中市四位國民黨立委達一階門檻，今天一起送件到中央選委會。罷綠委的公民團體也不甘示弱，表示目前已達一第一階段門檻，日內會送件到中央選委會。國民黨台中市黨部主委顏文正表示，國民黨不主動輕啟戰端，但也不畏戰、不懼戰，接受挑戰！ 民進黨市黨部主委許木桂表示，民進黨部目前均未參與。

大罷免潮今天正式展開，全台罷免團體今天上午9時齊赴中選會大會師，18個團體遞送第一階段罷免提議書，台中市藍委有四人達第一階段門檻，包括顏寬恒、廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，公民團體表示，每團第一階段的份數都比門檻多出1.5倍以上。另立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔也被罷，但尚未送件。

另公民團體發起罷免綠委蔡其昌、何欣純，民團表示罷綠委的春節也已達標，因罷藍委的部分，今天已四案送中選會，罷綠委案也會會擇日送件。

大罷免正式啟動，國民黨主委顏文正說，民進黨不少民代在基層動員，但國民黨不畏戰、不懼戰、接受挑戰。顏文正說，民進黨是說一套做一套，有沒有參與大家心照不宣。

顏文正說，從賴總統以降，春節拜廟都說要求國泰民安，也說要朝野和諧，但大罷免就是民進黨大肆宣揚，從立院黨團總召柯建銘到南投草屯鎮長補選，從上到下推動大罷免，引起社會動盪，還說什麼國泰民安？各地大廟的國運籤都呈現不好兆頭，民情充滿不安，神明都要朝野和諧、團結，神明提示了，政治人物別有居心「有聽沒有到？」

民進黨市黨部主委許木桂說，春節前，中央黨部還要求黨工人員到目前為止都不能參與罷免事務。今天上班第一天，許木桂也特別要求黨工不要插手，部分綠營議員協助連署，許木桂說他可以約束黨工，但民意代表有地方服務需求，他無法禁止。

罷免

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