大罷免「19+1」席 馬文君罷免提議書已送達中選會

初六開工日，全台罷免起跑鳴槍，上午已有18個罷免國民黨立委的公民團體赴中選會送出第一階段連署提議書，下午罷免南投藍營馬文君的團隊也順利完成造冊遞件，中選會也證實收到資料。截至下午3時止，中選會已收到「19立委+1市長」共20案，將依法處理。

今早總計罷免立委一階段連署送件名單，包含台北王鴻薇、李彥秀，新北葉元之，桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，新竹市鄭正鈐，南投縣游顥，台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，雲林縣丁學忠，台東縣黃建賓，花蓮縣傅崐萁等18人；另外再加上罷免新竹市長高虹安一案。

今天中午，南投罷團罷免馬文君行動「all罷馬」造冊作業完成，儘管趕不上上午的聯合遞件，但公民團體指出，在志工熬夜通宵30小時，終於結束造冊，並帶著南投民眾的期待，往中選會出發，盼在今日送件。

對此，中選會表示，截至下午3時為止，會目前收到的罷免案送件數為20案，其中19案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案。中選會也強調，相關罷免案件，中選會、各地選委會均將依法處理，不會有差別待遇。