稱罷免以「民意先行」駁扮黑臉 柯建銘：我與賴清德都是白臉

大罷免升溫，國民黨質疑綠營內部不同調，立院黨團總召傅崐萁更喊話賴清德總統約束民進黨團立院總召柯建銘。柯建銘則反嗆國民黨注定下課，反駁「大罷免」他與賴總統一個扮黑臉、一個扮白臉，「我們永遠都是白臉」，強調自己和總統有最大默契，當前會以民意先行。

網路節目「中午來開匯」主持人黃光芹今天專訪柯建銘，聚焦大罷免議題，會中談及賴總統首次春節談話期盼朝野和諧，柯建銘卻喊出大罷免，兩人似乎不同調，甚至意圖搶話語權。

柯建銘對此表示，他過去與賴清德是立院同事，一起對抗國民黨，他當總召時，賴清德、現任總統府秘書長潘孟安曾是幹事長，三個人曾經是一組的，「所以我們有最大默契，對彼此信任非常清楚」。

柯建銘強調，總統是他的長官，因其提名他擔任不分區立委，擔任立法院總召之後，黨團開會結果、府院黨會議一定處理，做任何事也要向著總統、黨主席，否則誰敢讓他當總召，當自走砲亂搞是不可能的，總統已講過民意先行，民進黨只是「代收代轉」當後援，反觀國民黨由朱立倫直接下令三層次制罷。

柯建銘指出，賴總統知道自己是國家安全、憲法義務捍衛者，要讓民意先行，若總統出來談會引起朝野對立，被形容成帶頭打擊、消滅在野黨，因此賴很克制；至於「賴柯」是否一個扮黑臉一個扮白臉，他否認「我們永遠都是白臉」，盼救台灣、朝野和解。

此外，在野嗆聲若卓榮泰選罷法覆議案再失敗，形同「三振出局」應辭職下台；資深媒體人楊憲宏日前也透露賴清德對內閣不滿意，年後將迎來大改組，更換卓揆時程已「差不多」了，且賴已有替代人選。

「絕對不可能改組。」柯建銘表示，絕對沒有所謂的改組名單，首先卓榮泰是中華民國有史以來最穩定的行政院長，因為藍白不敢倒閣，卓揆嗆倒閣只是反諷，再來民進黨人也認為卓揆做得很好，當然不可能換人，他說國民黨叫人下台的那套邏輯，就是白痴的期待。