罷免立委丁學忠第一階段送件！張麗善：丁學忠表現優秀 不樂見政治惡鬥

罷免雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠的「拔釘工人–雲林開工」公民團體今天至中選會送出第一階段連署文件，國民黨籍雲林縣長張麗善對此回應，丁學忠上任一年已協助推動許多民生法案，大家應理性看待，她不樂見政治惡鬥，民進黨立委、雲林縣黨部主委劉建國表示，罷免是來自人民的憤怒和公民的自覺，第二階段連署若有需求，會給予協助。

對於民團發起的罷免行動，張麗善今在縣府新春團拜記者會後受訪表示，丁學忠在短短一年時間，已與同黨立委張嘉郡、許宇甄等人推動許多民生法案，為雲林縣爭取建設經費，表現非常優秀，對雲林縣來說是非常大的助力，雲林鄉親應該要理性地看待這一屆的立法委員。

張麗善說，要讓台灣更好，應該要讓政治穩定，人民也安心、安全、安定，她不樂見政治惡鬥，希望大家都能夠秉持著，對於每一個被民意選出的民意代表，給予更多表現的機會。

國民黨立委、雲林縣黨部主委張嘉郡指出，丁學忠和她一起為海線地區爭取數十億元經費，提出許多照顧農民、關心地方建設的法案，相信民眾看在眼裡，她相信不顧蒼生、只搞政治的惡霸行為，不會被大家所接受。

「拔釘工人–雲林開工」罷免團體預告3月起進行第二階段聯署，劉建國表示，罷免是來自人民的憤怒和公民的自覺，只要民團有提出需求，黨部會給予協助。