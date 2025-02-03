影／藍白醞釀聯手罷免宜蘭陳俊宇 黃國昌：再給賴清德一點時間

藍白醞釀聯手推動罷免宜蘭綠委陳俊宇，兩黨的縣黨部主委今天商談此事。對此，民眾黨代理主席黃國昌表示，賴清德不思好好施政，透過大罷免製作社會分裂及衝突，民眾黨願給賴清德一點時間，若還是一意孤行，民眾黨一定會有相對應的政治動作。

民間團體推動罷免民進黨宜蘭縣立委陳俊宇進入第一階段，門檻是3653份罷免提議書，據了解，目前連署進行順利，國民黨縣黨部主委林明昌與民眾黨縣黨部主委陳琬惠今天上午商談藍白聯手罷免綠委，陳琬惠提醒連署的提議書格式是否符合中選會要求的格式，還有之前有部分連署未附身分證，這部分也要補齊。

林明昌表示，很多民眾黨「小草」已經受不了，積極想連署罷免綠委。陳琬惠支持同意罷免，但她認為，藍白是否在此時要聯手推動？還必須尊重民眾黨中央一致的態度。

民眾黨代理主席黃國昌下午拜訪宜蘭，在與陳琬惠在縣黨部開工上香。對於罷免一事，黃表示，希望賴清德主席以蒼生為念、以台灣為念，罷免制度不是拿來做為政黨惡鬥的工具，賴清德不僅是民進黨主席，更是國家總統。

黃國昌批評，過去這一年來正事不幹，執政成績單一片蒼白，台灣目前要面對挑戰及該做的工作還這麼多，不思好好施政，推動更多福國利民措施，反而透過發動所謂的大罷免，加劇朝野對立，社會分裂及衝突。

他說，民眾黨還在等賴清德主席，希望賴主席懸崖勒馬，以主席高度清楚回應對他提出來的呼籲，如果賴清德一意孤行，要把台灣推向更對立、更衝突的局面，台灣民眾黨不會袖手旁觀，會有相對應政治動作跟具體作為。

被問到相對應的政治動作，是指「藍白聯手罷免綠委」嗎？黃國昌表示，在這個時間點，沒必要把話講到那種程度，願意給賴清德總統一點時間，如果他繼續用兩面手法，繼續把責任推給民間團體，還用上引號、下引號，這絕對不是負責任執政者該有的作為。