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影／立委葉元之出席板橋里長座談 談爭取地方建設成果疑落淚

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨立委葉元之今天出席板橋行動治理座談會，與里長互動。記者葉德正／攝影
國民黨立委葉元之今天出席板橋行動治理座談會，與里長互動。記者葉德正／攝影

新北市板橋東區立委葉元之成全國大罷免浪潮指標人物，今天他下午現身新北市府今年第一場行動治理里長座談會，被問到罷免議題，他直言，罷免團體早在他剛當選就已啟動「他們要的是我的位置」，不是要他做事，他細數為地方爭取的汙水下水道經費、電桿地下化、閒置國有地活化時，疑似泛淚，不過他事後強調「是過敏」，但紅眼眶引人聯想。

葉元之表示，罷免團體一直在造謠他服務處沒有開，事實上服務一直進行中，他從當議員開始，就一直在地方為民服務，有很多民眾肯定他，罷免團體四處造謠，把他營造成十惡不赦的人，就是要他的位置。

葉元之說，他擔任立委一年多，跟里長合辦許多會勘，例如里內台鐵荒廢國有地，找來相關單位活化，現成為停車提供里民使用，另外浮洲都市計畫與地下汙水道經費，他也與內政部與國土署協商，另還有泰板輕軌等，他一直在協助加速地方建設與中央經費撥付；他在教育文化委員會，也全力爭取偏鄉小學取消總額管制。

今天出席板橋行動治理，被問到是否是用行動破除謠言，葉元之強調，他身為民代，本來就是每個地方都要一步一腳印走，出席行動治理可提供他在中央看到的角度，加速地方建設。

受訪時談到為地方爭取的建設，葉元之眼角泛淚，不過記者事後向他求證，他僅表示「是過敏」，但眼眶泛紅，引人聯想是否是近期成為罷免焦點，而覺得委屈。

罷免

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