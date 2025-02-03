桃園藍委罷免1階送件 這些選區立委：尊重和續拚桃園建設

全台大罷免開跑，桃園公園團體發起集體罷免6席國民黨立委第一階段提議書今天送件，對此，國民黨立委魯明哲、呂玉玲今天上午都表示，尊重公民行使罷免的權利，身為桃園在地立委，會更關注鄉親服務、努力爭取桃園建設發展更好，繼續爭取鄉親信任和支持。

針對公民團體罷免桃園6席藍委連署提議書送件，桃園第5選區立委呂玉玲表示，尊重公民行使罷免的權利，只是希望不要有社會對立，身為地方民意代表，她更希望持續與鄉親溝通，關注鄉親需求，做好服務，讓桃園建設發展更好，她會持續累積在地服務，繼續爭取鄉親的信任和支持。

桃園第3選區立委魯明哲表示，他尊重公民團體行使罷免的權利，這種全國、桃園全區無差異性罷免行動，對民主政治是好、是壞？是否人民之福？值得省思，面對立院新會期開始，他會在交通委員會為桃園爭取很多重要建設，繼續服務鄉親、為桃園建設發展更好打拚。