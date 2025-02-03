「大S死訊是配合藍白轉移罷免焦點」藍轟青鳥毫無底線
藝人大S（徐煕媛）在日本旅遊期間感染流感併發肺炎離世，享年48歲。綠營側翼與罷免團體群組傳出「大S死訊是藍白擋罷免的陰謀」論述。國民黨發言人楊智伃批評，綠營青鳥煽動仇恨、無限上綱政治陰謀與攻擊，對逝者與家屬毫無尊重。
楊智伃指出，開工首日驚傳大S逝世消息，大家驚訝表達哀悼之餘，民進黨罷免團體群組、民進黨側翼卻開始傳遞「大S死訊是藍白擋罷免的陰謀」的論述，青鳥們開始對逝者與家屬抹紅、謾罵、誹謗，毫無人性與道德底線。
楊智伃說，政治攻防要有道德的底線，在審預算期間，綠營無差別的造謠中傷在野，在新年期間，更操弄仇恨、號召撕毀藍營縣市長的春聯，而在開工的今天，當海內外華語圈年輕人都在為大S的離世感到悲痛之時，綠營側翼仍在挑撥對立、激化仇恨，只為動員罷免，更看見民進黨早已與民意距離遙遠。
楊智伃說，今早賴清德總統開工賀年，被台商直言不諱表達「不要當家鬧事」，新春才開春，人民不安、朝野不和，更讓台灣的社會充滿壓力、仇恨、憤怒。嚴正呼籲賴清德政府，新的一年開始，以人民為本、蒼生為念，別再放任側翼傷害無辜民眾、詆毀逝者，別再加深社會的裂痕。
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