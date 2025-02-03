台商嗆賴清德「當家不要鬧事」 海基會：選錯場合

總統賴清德3日上午出席海基會舉辦的「2025台商春節聯誼活動」，致詞結束後，在宴會廳後方的廈門台商葉永松突然對著賴清德高喊，「賴主席，我希望當家不要鬧事，反對大罷免！」對此，海基會秘書長羅文嘉表示，罷免議題應該回到公民社會、相關選區去提出個人看法，「議題上，他選錯了地方」，他會告訴葉永松「有很多更合適的場合」。

羅文嘉表示，今天的活動特別邀請賴清德「以總統的身份來參加」，有任何兩岸相關的問題也可以在餐敘中交流。意見的表達是台灣任何人的權利，但有各種場合，談罷免與否應該是在其他地方大聲講出來。

羅文嘉說，不管是在福建、北京也好，不要說是習近平在場，大陸國台辦主任宋濤在場大概也都不會有這種事情發生， 發生了大概就「可想而知」，這表示台灣的可貴。

活動後是否會找葉永松「好好聊一聊」？羅文嘉表示，他自己認識葉永松，二人常有機會見面，「我會跟他講，有很多更合適的場合。」至於之後是否還會邀請葉永松參加海基會活動？羅文嘉回應，活動是開放報名、不做審查。

海基會董事長吳豊山在活動上致詞表示，過去2個多月，一些台商團體的領導人向他反映，現在台灣內部很混亂，他要請大家「不必擔心」，幾十年來，台灣都是在吵吵開鬧、政黨攻防、眾聲喧嘩中持續改革進步，並且榮耀地成為全球前段班的國家。這當中難免也會生出不肖叛國份子，但這些人都被人民唾棄，甚或判刑入獄。

吳豊山也喊話台商，隨時向對岸傳達台灣人民希望兩岸和平，兩岸共榮的心聲，「如果您們能夠實話實說，自然會變成兩岸交流、對話的最好橋樑」。他表示，兩岸分立分治已經76年，兩岸之間今天應該只剩下如何相互理解、相互尊重，進而共同商議如何和平共榮的課題。

今年海基會「台商春節聯誼活動」在台北美福大飯店舉行，約近380名大陸台商、亞洲台商、世界台商、工商協會、政府機構代表出席，人數較去年4、500人略減。陸委會指出，有大陸台辦惡意阻撓台商回台參加活動，上海即是一例。