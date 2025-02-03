公布綠委黨團幹部 柯建銘仍鼓吹罷免

「民團已經將18個選區的立委第一階段罷免連署送到中選會，未來爭取41個藍營選區都要罷免！」民進黨團總召柯建銘3日召開記者會強調，本會期藍綠互相罷免，民進黨團仍要堅持戰鬥，並在選罷法覆議案團進團出。他也介紹黨團幹部，包括幹事長由吳思瑤連任，書記長由同黨立委陳培瑜接任。

柯建銘表示，「大罷免會大成功」，民團已經在中選會送案子，由聯電創辦人曹興誠當發起人罷免國民黨立委徐巧芯，應該先送18個選區的藍委罷免連署，當然國民黨41個選區立委都要罷免，未來會協助民團把資料補完整，裡面最完整的是新竹市，罷免國民黨立委鄭正鈐，新竹市民團送了最完整版本。

「這是史上朝野最對立的時代！」柯建銘說，國民黨也早就準備好，一定會全面罷免，這會期一定是有關罷免的會期，什麼時候才平靜呢？他認為，到今年9月1日新會期開始，一定是罷免結束、投完票了，相信泛綠陣營一定大成功，院長、副院長都換人。

他也介紹新任黨團幹部，包括綠委吳思瑤連任幹事長、陳培瑜新任書記長，副幹事長林楚茵、王義川，副書記長是郭昱晴、林月琴。

柯建銘指出，這禮拜結束以後就繼續放寒假，有可能在21或28日開議，都是禮拜五，《立法院職權行使法》規定很清楚，院長必須在1個月以內來做施政報告，最後一天是2月28日，這時間就交由未來朝野協商決定。

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