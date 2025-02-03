新北6藍委、3綠委被提罷免 葉元之罷團搶先送第一階

全台大罷免，被視為罷免指標的板橋東區立委葉元之，罷團今日送出第一階提議書；雙和罷團預計最晚2月10日送件；罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘團隊也如火如荼進行中，4日起以連署巡迴車方式收件，預計最晚2月5日送件。

罷免葉元之團隊宣布，截至2月1日止已收逾1.1萬份提議書，今送件，且今起只收同意書，為第二階做準備；雙和罷團也同樣已收1.3萬提議書，已達第一階門檻，預計最晚2月10日送件；罷免立委羅明才團隊也說，他們成軍僅2周，便收到逾5千份提議書，各處快閃點仍會持續收件，以應對第二階需要的3萬份連署書。

此外，罷免羅明才團隊也說，現已開始造冊及清點數量，盼趕在選罷法新制上路前，送出第一階段提議書，讓罷免成案，不過目前志工人力不足，送件時間未定；罷免洪孟楷團隊則說已收集逾7千份，盼達萬件以上一起送，所以今日還不會送件。

除罷免藍委外，罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘及張宏陸團隊，也正如火如荼進行。罷免蘇巧慧、吳琪銘團隊預計4日起以連署專車形式，從周二至周五分別到鶯歌陸橋下夜市場地、三峽長褔橋停車場附近、樹林防災公園及土城金城公園收件，罷團估吳琪銘差1千餘份、蘇巧慧差500份達第一階門檻，預計最晚2月5日送件。