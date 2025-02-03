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大罷免！鄭正鈐：努力爭取建設 不向惡意政治操作低頭

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鄭正鈐強調，無論政治鬥爭如何升級，他都會堅持為地方爭取建設，捍衛地方權益，絕不向惡意的政治操作低頭。圖／鄭正鈐提供
鄭正鈐強調，無論政治鬥爭如何升級，他都會堅持為地方爭取建設，捍衛地方權益，絕不向惡意的政治操作低頭。圖／鄭正鈐提供

新竹市罷免國民黨立委及停職新竹市長高虹安的行動如火如荼進行中，竹市罷免鄭正鈐和高虹安第一階段已達標，公民團體今天將各7000份連署書送到中選會，對於罷免行動，鄭正鈐回應將會堅持為地方爭取建設，不向惡意的政治操作低頭。新竹市代理市長邱臣遠則說，市府團隊會上緊發條推動市政，回應市民與支持者的期待。

竹市罷免鄭正鈐和高虹安第一階段已達標，比3000多份的門檻多1倍，今天前往中選會送件。目前第二階段需要4萬人，預計3月初將開始第二階段。

對於罷免行動，記者致電高虹安，高未接電話。鄭正鈐則質疑，這根本是一場政治操作的戲碼，透過激化對立與煽動仇恨來轉移焦點，意圖掩蓋施政無能，不僅侵蝕台灣民主機制，更可能為未來的威權統治鋪路。罷免本應是民主機制的一環，然而在民進黨的操弄下，卻已淪為打壓異己的政治武器。

鄭正鈐強調，這次《財劃法》修法，成功將地方稅收貢獻納入統籌分配稅款考量，使新竹市獲得293億元，較過去大增210億元，增幅高達253%。然而，當我們在中央努力為地方爭取建設時，民進黨不僅百般阻擋，如今更要罷免真正為地方爭取發展的民意代表，這究竟是何道理？

鄭正鈐指出，114年度總預算大幅增加9.8%，扣除對台電的撥補，僅刪除3.54%，仍是史上最高。但民進黨卻刻意放大扭曲，甚至動用行政資源煽動輿論，造謠抹黑，刻意為罷免行動推波助瀾。「無論政治鬥爭如何升級，他都會堅持為地方爭取建設，捍衛地方權益，絕不向惡意的政治操作低頭。」

新竹市代理市長邱臣遠今天表示，新年期間「存好心、說好話、做好事」，任何的政治操作與仇恨對立，甚至是造成社會的撕裂，都是市民朋友不樂見且排斥的。

邱臣遠說，新竹市府在高虹安市長上任之後，市政穩定推動當中，過往執政2年，累積還債也達到40億，平均市民負債從原先的2萬1千元降到1萬1千元，對於基礎建設、社會福利，甚至交通改善與教育推動都持續推動中，跟議會的相關溝通都很順暢，相信市民的雙眼是雪亮的。

他強調，會用最勤懇、務實態度還面對民意，政治要落實在生活每一天，市府團隊會打起十二萬分的精神，上緊發條推動市政，回應市民與支持者的期待。

新竹市代理市長邱臣遠今天表示，新年期間「存好心、說好話、做好事」，任何的政治操作與仇恨對立，甚至是造成社會的撕裂，都是市民朋友不樂見且排斥的。記者郭政芬／攝影
新竹市代理市長邱臣遠今天表示，新年期間「存好心、說好話、做好事」，任何的政治操作與仇恨對立，甚至是造成社會的撕裂，都是市民朋友不樂見且排斥的。記者郭政芬／攝影

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