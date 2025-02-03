影／大罷免！立委林思銘要正面迎戰 徐欣瑩：努力為民服務

新竹縣、市罷免行動進行中，竹縣罷免立委林思銘一階達標造冊中，罷免立委徐欣瑩也在各區收件，預計近日要衝破一階安全門檻。林思銘回應將正面迎戰，相信有做事會做事的人，鄉親依舊會支持。徐欣瑩則說，會保持初心、堅定正道，繼續努力，為新竹的發展、為福國利民的法案與政策以及國家的長治久安，貢獻力量。

對於罷免行動，林思銘回應，面對全國性的罷免操作，明眼人都看得出來執政黨當家鬧事，介入斧䥣斑斑，他們不惜窮盡一切手段來遂行自己的政治目的，已被鄉親們一覽無遺。「面對這樣的報復性罷免，會做好全面的準備正面迎戰，相信有做事會做事的人，鄉親依舊會支持。」

林思銘說，他一路從基層做起，從擔任縣議員到立法委員，核心就是以服務新竹鄉親為目標。新的會期卸下幹部職務，將會更加回歸到選區服務，除了持續努力推動福國利民的法案以及監督政府，大重要的職責是持續深耕對鄉親的服務，為新竹爭取更好的發展。

「謠言ㄧ張嘴，澄清跑斷腿！」徐欣瑩表示，民進黨及其側翼發起的「罷免」，充斥著荒謬的謊言，刻意造成社會動亂，遭受造謠和中傷，闢謠、解釋，真是非常困擾。

徐欣瑩說，感謝新竹縣鄉親對她長期以來的支持與肯定。理解她在立法院的所有作為，都是為鄉親謀福利、為國家建制度。她會保持初心、堅定正道，繼續努力，為大家服務，為新竹的發展、為福國利民的法案與政策以及國家的長治久安，貢獻力量。

新竹縣長楊文科今天表示，罷免要思考立委是否適任或有特別失職的事情，這樣罷免才有意思，若只是意識形態，將不被國人所接受，希望執政黨好好思考，大罷免會造成社會互相對立，不是好事。

「新竹要光明，罷免林思銘」行動因較早發起，第一階段提議書有3500份，達原選舉區選舉人總數1%以上的門檻，目前造冊中。有鑑於選委會要求嚴苛，為避免有效票認定問題，並為二階連署10%門檻做準備，需要大量志工協助聯繫設點、協助填寫、舉牌宣傳、收集民意等，持續廣設公民小蜜蜂連署站。