罷免團送件19案 中選會：適用修法前規定、無差別待遇

新春開工第一天，超過20個罷免團體赴中選會開記者會，表達罷免藍白立委的必要及迫切，集結北中南多團，桃園甚至6團全到齊送件，聲勢浩大。中選會表示，已收到「18立委+1市長」共19案，新法修正公布施行前仍適用修正前規定，若符合將轉交各地方選委會，都會依法處理，不會有差別待遇。

超過20個公民團體今早至中選會送出第一階段連署文件，每區民團發言人並受訪闡述罷免理念，現場超過百人呼喊口號，其中由罷免國民黨立委傅崐萁領投送件，團隊也盼由花蓮開第一槍帶起全台浪潮；聯華電子公司創辦人、反共護台志工聯盟3號志工曹興誠也現身聲援。

記者現場觀察，除雙北多個罷團，新竹、台中等都會區罷團也到場，其他像是南投、雲林、花蓮及台東也沒缺席，而桃園更是6個選區罷團全數到場送件。總計罷免立委一階段連署送件名單包含台北王鴻薇、李彥秀，新北葉元之，桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，新竹市鄭正鈐，南投縣游顥，台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，雲林縣丁學忠，台東縣黃建賓，花蓮縣傅崐萁等18人；另外再加上罷免新竹市長高虹安一案。

其中除花蓮引起關注外，板橋東區罷免案也成焦點，「板橋大刪元」領銜人史書華分享，其實大家都不容易，其實維持能量經費也不容易，都要好幾十萬，可說是入不敷出，很多都是用協會名義募款或志工自掏腰包出錢出力；其實當初大家是想說12個罷團串連，沒想到如今已經20多團，最終要30團也很有機會，現在最怕是有法規上或一些程序上的刁難，所以最嚴格標準抓17號前送件比較保險。

反共護台志工聯盟指出，這次總計「18立委+1市長」共19案，現場共27個公民團體到場送件或聲援，以各團體抓該選區1.3%至1.5%連署數來看，有超過十萬份連署文件。據記者現場觀察，確實不少團體以手推車將一箱箱連署文件送進中選會，除方便清點外，也藉連署量展現氣勢。

中選會表示，今天所收罷免案件初點後若符合送件規定，即會轉交各地方選委會查對；由於相關案件係程序進行中，選務機關則不就具體個案評論。新法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定，選務機關會依此辦理。