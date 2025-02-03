成首罷目標 傅崐萁籲當家不鬧事、賴清德約束柯建銘

今天是農曆年開工首日，全台罷免團體一早對18名國民黨籍立委送交第一階段罷免提議書，其中國民黨團總召傅崐萁、國民黨團首席書記長王鴻薇成頭號目標。傅崐萁上午回應說，民間各種聲音都尊重，但希望當家不鬧事，也呼籲賴清德總統約束行政院長卓榮泰、民進黨團總召柯建銘。

今天是大年初六開工日，多個罷免團體今天一大早到中選會遞交第一階段罷免提議書，前聯電董事長曹興誠還陪同遞件指，「這場罷免是反共剿匪、清除內奸的聖戰」，呼籲台灣人站出來。

國民黨團今天上午召開「時事回應」記者會，傅崐萁對此表示，台灣是民主國家、多元開放社會，他尊重民間各種聲音，也希望執政者「當家不鬧事」，呼籲賴總統約束柯建銘、卓榮泰。

傅崐萁說，賴總統初一談話提到「家和萬事興，朝野團結和諧」，相信這是賴總統本意，唯有大家能夠攜手同心才是台灣之福，身為總統應調和鼎鼐，衷心期盼賴總統能言行一致。

王鴻薇表示，罷免團體在民進黨支持下，送出多名立委第一階段連署書，國民黨團尊重民主程序，而這次是史上第一次無差別罷免，第一波高達約20位立委，讓國人擔心社會對立撕裂，甚至浪費國家資源。

王鴻薇表示，國民黨雖為在野黨，對國人期待念茲在茲，新年應該應該欣欣向榮，會堅守崗位，仍然會勇敢全力以赴，謀求福國利民法案。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，國家要能往前走就需要在野黨監督力量，現在執政黨竟然因為在野黨的監督，就當家鬧事發動大罷免。罷免是憲法賦予人民的權力，他予以尊重，對於執政者鼓動仇恨式惡罷，也相信選民心中自有一把尺。