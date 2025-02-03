桃園2選區罷藍委提議送件4095件 涂權吉這樣回應

全台大罷免開跑，桃園市第一階罷免國民黨立委提議書今天送件，第2選區罷免立委涂權吉領銜人Rick今天上午送出罷涂提議人書清冊4095件，涂權吉回應表示，尊重選舉、罷免是人民的權利，只是選舉剛過，罷免要有正當性和理由，不能像民進黨團總名柯建銘所講去年選輸就預計今年大罷免、想要國會過半完全執政，造成人民嚴重對立，非人民、國家社會之福。

罷涂領銜人Rick表示，至今罷涂連署收到4095件提議人書送件，後續等待中選會通知領件後，開始第二階段罷免行動。

涂權吉表示，選舉、罷免是人民的權利，選舉剛過，推動罷免要有正當性和理由，不能像柯建銘所講去年選輸就預計今年要大罷免，印證民進黨國會沒過半，就想隨便用理由搪塞來搞大罷免，企圖重新改選國會過半，即便大罷免輸了也沒損失，一旦國會過半又是一黨獨大、完全執政，這也許是執政黨想要的，但非人民、國家社會之福。

涂說，罷免和選舉不同，罷免掀起社會對立、增加社會成本，造成人民嚴重對立，身為執政黨為何用人民納稅錢來搞罷免對立，從基隆謝國樑事件看，就是罷免門檻低，沒有附身分證影本的連署不夠嚴謹，發生很多偽造情事，罷免門檻太低，是否以後選舉只要贏得票數少的人，都要面臨第二年罷免？