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18罷團送交提議書 中選會：適用選罷法修正前規定

中央社／ 台北3日電

行政院已對選罷法罷免連署加嚴修法提出覆議，待立法院表決。18個罷免國民黨立委的團體今天到中選會遞交提議書，中選會說，已收到19個罷免案送件，選罷法新法修正公布施行前，已向主管選委會提出罷免案仍適用修正前規定。

立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，行政院認定窒礙難行，昨天正式遞件提出覆議案，尚待立法院表決。

全台罷免國民黨立委團體今天上午到中選會送交第一階段提議書，被提議罷免者包括國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀；新北市立委葉元之；桃園市立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市立委鄭正鈐；南投縣立委游顥；台中市立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣立委丁學忠；台東縣立委黃建賓；花蓮縣立委傅崐萁；以及目前遭停職的新竹市長高虹安。

中選會說，新法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出的罷免案，仍適用修正前規定，這是公職人員選舉罷免法第131條規定，選務機關會依此辦理。

中選會表示，相關罷免案件，中選會、各地選委會都將依法處理，不會有差別待遇；就今天來說，至上午10時止，中選會收到罷免案送件數為19案，其中18案為立委罷免案，1案為縣市長罷免案。

中選會表示，今天收到罷免案進行初點後，若符合送件規定者，就會轉交各地方選委會查對；由於相關案件正進行程序中，選務機關不就具體個案進行不必要評論。

罷免

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