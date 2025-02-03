影／眾多罷團赴中選會送件 花蓮藍委傅崐萁成全台首罷

眾多公民團體今早赴中選會送罷免立委第一階段連署書，罷免國民黨立委傅崐萁的「微光花蓮 拔傅行動」公民團體是第一個送件，讓傅成為「全台首罷」。該團表示，傅長期來壟斷花蓮聲音，去年大地震時又率團赴陸見高官，為個人利益及政黨利益推許多惡法，必須罷免，「花蓮人受夠了」。

超過20個公民團體今早至中選會送出第一階段連署文件，每區民團發言人並受訪闡述罷免理念，現場超過百人呼喊口號，展現氣勢，並由罷免國民黨立委傅崐萁的民團領頭送件，團隊也盼由花蓮開第一槍帶起全台浪潮。

「微光花蓮 拔傅行動」發言人W先生表示，花蓮沒有颱風、地震等「天災」不叫生活，但此外還有「人禍」傅崐萁，傅23年來把持花蓮政治，讓花蓮變成非常不OK；如今2024年在國會帶領藍白兩黨作亂，花蓮人今天要開全台灣第一槍，第一個送件罷免不適任的立委，希望全國各地罷免藍委團體一起加油，一起救台灣。

W先生指出，他們已經收到7176份連署，這次送出2600份左右，希望帶著花蓮民意開出全台罷免第一槍，原因是傅崐萁長期來壟斷花蓮聲音，去年0403大地震甚至率國民黨團赴陸見高官，而不留在花蓮幫助大家回到正常生活；返台後還在國會大搞國會擴權二法及另外三法，都不是福國利民法案，而只是為個人利益及政黨利益，這才是大家要站出來罷免他的原因。

W先生表示，花蓮長期以來媒體被壟斷，所以花蓮新世代青年站出來，希望喚起花蓮有不一樣的聲音，試著讓花蓮改變，「不要只有姓傅，我們要幸福」。他提到，去年6月起跑透過網路及信箱收件，但到去年12月底3大惡法通過後，1月展開收件與連署跳點等，過程中其實沒有高調宣傳或造勢，但卻能收到7000多份民意，當中甚至有民眾主動提供身分證，表達即便有洩漏個資風險也不能失去國家、失去花蓮；整個過程是順利，即便有反對聲音也是平和做討論及溝通，可想見花蓮人真的受夠了。

另外，除雙北有不少罷團外，桃園共6選區的罷團今也到場並遞交一階罷免連署，其中罷免桃園第一選區的一名領銜人是牧師，他表示，立委不行公義，不好憐憫，更無謙卑的心，他們要以罷免行動告訴藍白「權力是人民的」；桃園第二選區發言代表也說，這次收到9成連署書來自藍營大票倉，如今桃園六區全數達標，都顯見民眾對國民黨的不信任。