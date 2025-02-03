立院新會期報到煙硝味濃厚 大罷免成朝野立委關注焦點

立法院新會期今天開始報到，罷免潮成為朝野立委關注焦點。民眾黨立委黃國昌表示，賴清德總統在新春談話呼籲朝野和諧，然而卻鼓動民間團體發動大罷免，加劇台灣社會的分裂跟對立衝突，如果還要繼續這種兩手策略，民眾黨團也會有相應的政治決定跟作為。

第11屆立法院第3會期今天開始報到，民進黨立委郭國文拔得頭籌，隨後依序為國民黨立委林沛祥、羅智強與陳永康，民眾黨團總召黃國昌則率領民眾黨立委黃珊珊、陳昭姿、張啓楷、林國成、麥玉珍、吳春城、林憶君完成集體報到程序。

不過，立法院去年通過「公職人員選舉罷免法」修正案，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，行政院秘書長龔明鑫昨天遞件提出覆議案，另外有多個民間團體發動罷免連署，今天也陸續到中選會正式送送案，再度點燃新會期朝野戰火。

郭國文受訪時表示，現任立法院副院長江啟臣曾經質疑，公民投票連署要附身分證是高度侵犯人權、嚇阻民意，對照公職人員選舉罷免法的加嚴版本，如今的國民黨豈不是雙標，覆議案也正在考驗國民黨。

羅智強則說，罷免第一階段連署通過，其實不是一件困難的事，但是對於這種仇恨式、動亂式的罷免，選民其實相當反感，政府應該努力拚民生、經濟跟政治穩定，而不是執政者當家鬧事，國民黨面對罷免會嚴陣以待。

黃國昌指出，賴總統在新春談話喊著團結社會、朝野要和諧，然而實際上卻在鼓動所謂的大罷免，加劇台灣社會的分裂跟社會對立，再次懇切他能夠懸崖勒馬，以台灣跟蒼生為念，如果在如此重要的關鍵時刻，現任總統還要大玩兩手策略，相信不僅是國家的不幸，對於人民跟整個社會的發展，也會埋下非常巨大的隱憂因子。

黃國昌表示，民眾黨團會靜靜等候賴總統的回應，然而如果繼續放任這種兩手策略，未來絕對會有相應的政治決定跟作為。

黃國昌也說，今天是新春開工日，更是立法院報到日，秉持民眾黨前主席柯文哲一貫的原則跟精神，民眾黨團會在工作崗位上面戮力從公、回應選民的期待，因此8名立委選擇集體完成報到程序，也希望新會期能夠通過更多福國利民的改革法案。