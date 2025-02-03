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大罷免來了 柯建銘：下會期開始前41區域藍委全下台
立法院新會期今天報到，全台18個公民團體今赴中選會送交罷免藍營立委第一階段提議書，正式啟動大罷免。民進黨團總召柯建銘今預告大罷免將大成功，有信心在9月1日，立法院下個會期報到前罷免掉41位國民黨區域立委，「自己國家自己救」。
柯建銘預告，本會期是「罷免會期」，是史上朝野最對立的時代，藍綠兩邊都發動罷免。他說，國民黨早就準備好罷免民進黨，民進黨只是用民意反制，全面反罷免。
柯建銘說，9月1日是下個新會期開始，依照中選會時序罷免投票一定會此前完成，他相信一定會大成功，立法院長、副院長也會換人，民進黨是個堅強的團隊，有信心在9月1日前讓國民黨立委全下來，這樣才有救。
他也在國民黨團開完記者會後親自主持民進黨團記者會，公開「協尋」立法院長韓國瑜，質問韓國瑜為何在新會期開始就搞失蹤，背後原因是大罷免來了，國民黨知道自己會被全台人民罷免掉，因此當詐騙集團，苦思如何對付民進黨、騙全台人民，混淆視聽。
柯建銘接著細數新會期尚待處理選罷法覆議案，以及總預算、財劃法何時送，也批評立法院數字對不起來，送不送總預算都違憲，韓國瑜只好畏罪潛逃，應趕快報警協尋。
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