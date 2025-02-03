快訊

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

經典賽／36人參與集訓！本土、旅外戰將力拚28人正選

大罷免遍地開花 他分析賴清德策略 蔣萬安盧秀燕得撩落

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
多個罷免團體上午前往中選會遞送罷免連署書。記者陳正興／攝影
多個罷免團體上午前往中選會遞送罷免連署書。記者陳正興／攝影

罷免潮，上午近20個公民團體送件多位藍委罷免案第一階連署，包括聯電創辦人曹興誠、網紅八炯也都來了。對於罷免遍地開花，藍營認為，接下來絕對開始熱戰，尤其賴清德策略是鞏固基本盤，一定是烽火連天打到2026。

民眾黨北市議會黨團副總召黃瀞瑩則表示，民眾黨會看地方立委是否有傳達地方民意，如果區域立委只是為了幫政黨辯護，當然選民會自己去判斷，民眾黨也會與基層支持者站在一起。

今天中選會開工日，罷免藍委的多個公民團體今天第一階段送件，台北市包括藍委李彥秀、王鴻薇罷免案今天第一階送件。國民黨港湖議員李明賢說，這次的大罷免潮，連仇恨值低、地方紮根深，問政有成績的港湖立委李彥秀都過第一階段門檻，代表這次的大罷免潮，所有區域立委都可能成案。

接下來的罷免戰，李明賢說，接下來絕對只有熱戰空間，國民黨應該以基隆市長謝國樑的罷免案為例，將仇恨值的罷免變成真正選戰來打，國民黨一定要被動反制，一定要熱戰沒有打冷戰空間，黨一定要規畫接下來的因應對策及佈局。

李明賢表示，這次的大罷免，包括地方縣市首長包括北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政來說，一定都要撩落去，不可能偏安一隅，大罷免潮絕對會跟2026大掛鉤，終須一戰，因對賴清德來說2026才是定生死的關鍵，且未來力道絕對愈來愈重。

罷免

延伸閱讀

賴清德台商聯誼首秀 廈門台商起身嗆：當家不要鬧事

影／區域聯防大罷免？ 盧秀燕：盼政治放兩旁民生優先

日官方刊物封「次世代領袖」 盧秀燕證實：今年訪日

台北燈節上海團出席開幕交流慣例被中斷 蔣萬安吐心聲

相關新聞

影／現身聲援罷團送件 曹興誠：藍白立委下台、滾蛋

眾多公民團體上午赴中選會送一階罷免連署書，聯電創辦人曹興誠現身聲援並表示，這次罷免是公民自發，並非藍綠對抗，藍白立委想搞...

選罷法覆議 國民黨團：韓國瑜擬最快2/6召集朝野協商

立法院趕在年關前，將罷免連署需附身分證影本的「選罷法」修正版本送出立院，政院火速提出覆議並於昨日親送覆議函。國民黨團總召...

台東罷免黃建賓連署達4200人 今北上送一階連署書

「台東挫賓行動小組」發起罷免國民黨立委黃建賓活動，團隊指出，依規定黃建賓一階連署人數須達1154人，春節罷免連署未中斷，...

影／區域聯防大罷免？ 盧秀燕：盼政治放兩旁民生優先

台中市長盧秀燕今出席市府台灣大道市政大樓新春團拜，被問到大罷免是否採取區域聯防反制？盧秀燕是否參選國民黨主席？盧秀燕表示...

影／罷免連署苗栗拚第二波送件 鍾東錦喊話賴總統解決困境

罷免團體今天第一階段提議送件中選會，苗栗縣立委陳超明、邱鎮軍並未列入，縣議員曾玫學服務處受理連署書，拚第二波送件，縣長鍾...

影／大罷免來臨？！黃國昌籲賴清德懸崖勒馬

罷免團體今（3）日前往中選會集結送件，面對大罷免時代來臨，民眾黨代理黨主席黃國昌喊話兼任民進黨主席的總統賴清德三思、懸崖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。