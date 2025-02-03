大罷免遍地開花 他分析賴清德策略 蔣萬安盧秀燕得撩落

大罷免潮，上午近20個公民團體送件多位藍委罷免案第一階連署，包括聯電創辦人曹興誠、網紅八炯也都來了。對於罷免遍地開花，藍營認為，接下來絕對開始熱戰，尤其賴清德策略是鞏固基本盤，一定是烽火連天打到2026。

民眾黨北市議會黨團副總召黃瀞瑩則表示，民眾黨會看地方立委是否有傳達地方民意，如果區域立委只是為了幫政黨辯護，當然選民會自己去判斷，民眾黨也會與基層支持者站在一起。

今天中選會開工日，罷免藍委的多個公民團體今天第一階段送件，台北市包括藍委李彥秀、王鴻薇罷免案今天第一階送件。國民黨港湖議員李明賢說，這次的大罷免潮，連仇恨值低、地方紮根深，問政有成績的港湖立委李彥秀都過第一階段門檻，代表這次的大罷免潮，所有區域立委都可能成案。

接下來的罷免戰，李明賢說，接下來絕對只有熱戰空間，國民黨應該以基隆市長謝國樑的罷免案為例，將仇恨值的罷免變成真正選戰來打，國民黨一定要被動反制，一定要熱戰沒有打冷戰空間，黨一定要規畫接下來的因應對策及佈局。

李明賢表示，這次的大罷免，包括地方縣市首長包括北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政來說，一定都要撩落去，不可能偏安一隅，大罷免潮絕對會跟2026大掛鉤，終須一戰，因對賴清德來說2026才是定生死的關鍵，且未來力道絕對愈來愈重。