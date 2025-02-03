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影／賴清德台商聯誼首秀 廈門台商起身嗆：當家不要鬧事

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘／台北即時報導
廈門市台商投資企業協會副會長葉永松會後受訪說，他是即興發言，希望當家不要鬧事，不要搞大罷免。記者陳政錄／攝影
廈門市台商投資企業協會副會長葉永松會後受訪說，他是即興發言，希望當家不要鬧事，不要搞大罷免。記者陳政錄／攝影

總統賴清德上任後，3日首次以總統身分，出席海基會「大陸台商春節活動」，致詞完後突然有廈門台商起身嗆聲「賴主席，當家不要鬧事」，喊話不要「大罷免」，引發關注。起身的廈門台協副會長葉永松後續受訪強調，他是「即興的」，沒有受到壓力，並指喊賴為「主席」而非「總統」，是因為「罷免就是黨務的事」。

海基會「2025大陸台商春節活動」3日在台北美福大飯店舉行，約近380名大陸台商、亞洲台商、世界台商、工商協會、政府機構代表出席，賴總統出席致詞，以及海基會董事長吳豊山、陸委會主委邱垂正、經濟部長郭智輝等官員。

在吳豊山致詞後，由賴清德發表致詞，就兩岸政策，他重申將繼續延續前總統蔡英文任內所提出的「四大堅持」，強調自己的使命為維持國家的生存發展，保護全國人民生命財產安全，和跟民主國家肩並肩站在一起，以備戰達到「避戰」。

值得注意的是，賴清德致詞完，與嘉賓進行新春團拜時，廈門市台商投資企業協會副會長葉永松突然起身，對賴清德大喊，「賴主席，當家不要鬧事」，並喊話不要大罷免，引發關注。不過，賴清德在完成春節團拜及祝酒賀年流程後就離開，兩人並無交集。

葉永松後續接受媒體採訪時稱，他想對賴說，「選舉都結束了，然後他只有當四年，就不要去搞大罷免」，否則「當完四年當得不好，我們下屆都不選他」，尤其大陸台商還要搭飛機回來投票，勞民傷財，這就是自己今天要表達的一點意見。

對於媒體追問是否受到外界壓力，葉永松稱，他沒有攻擊人，只是表達心聲，「我們沒有去針對政府，我們對政府的努力都很肯定」，但選舉都結束了，「不要再去搞什麼大罷免，你鬥我鬥你」。

至於喊賴清德為「主席」而非「總統」，葉永松解釋，罷免是黨務的事情，因為賴是「黨主席」，所以稱呼他為「主席」，並指平常沒有機會遇到賴清德，強調是臨時起意，即興說的，希望不要有政黨惡鬥。

海基會「2025大陸台商春節活動」3日在台北美福大飯店舉行，總統賴清德出席並致詞。記者陳政錄／攝影
海基會「2025大陸台商春節活動」3日在台北美福大飯店舉行，總統賴清德出席並致詞。記者陳政錄／攝影
海基會「2025大陸台商春節活動」3日在台北美福大飯店舉行，近380名大陸台商、亞洲台商、世界台商、工商協會、政府機構代表出席。記者陳政錄／攝影
海基會「2025大陸台商春節活動」3日在台北美福大飯店舉行，近380名大陸台商、亞洲台商、世界台商、工商協會、政府機構代表出席。記者陳政錄／攝影

台商 罷免 賴清德

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